На Первом канале вышел документальный фильм «Минин и Пожарский»

Сегодня, 4 ноября, на главном телеканале страны вышел документальный фильм «Минин и Пожарский» (6+). Эксперты рассказали о событиях Смутного времени, о героях Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. И напомнили, что 4 ноября случилось главное событие — Москва была полностью освобождена от польских захватчиков. Среди спикеров — руководитель службы гидов-координаторов Нижегородского кремля историк Евгений Хебнев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на Первом канале показали сюжет о нижегородском дворнике Максиме Печенкине, который прославился своими снежными картинами.