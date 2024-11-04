Сборы фильма «Руки Вверх!» превысили 800 миллионов рублей

4 ноября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 800 млн рублей. Ленте понадобилось три с половиной недели для достижения такой планки — премьера картины состоялась 10 октября.

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Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Аскар Узабаев.