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Первый канал снимет фильм с воссозданным при помощи ИИ Штирлицем

Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на сессии "Будущее технологий" международного симпозиума "Создавая будущее".

Первый канал снимет фильм с воссозданным при помощи ИИ Штирлицем
© РИА Новости
"Мы купили у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс", - рассказал он.

Как отметил Эрнст, лучше Вячеслава Тихонова с этой ролью никто не справится.

"Поэтому мы решили, что от добра добра не ищут. Насколько это похоже, вы сами сможете убедиться", - добавил он.

Вячеслав Тихонов (1928-2009) сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова в 1973 году. Штирлиц стал одним из наиболее узнаваемых героев отечественного кинематографа.

ТАСС - информационный партнер симпозиума.

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