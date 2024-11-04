Первый канал снимет фильм с воссозданным при помощи ИИ Штирлицем

Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на сессии "Будущее технологий" международного симпозиума "Создавая будущее".

"Мы купили у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс", - рассказал он.

Как отметил Эрнст, лучше Вячеслава Тихонова с этой ролью никто не справится.

"Поэтому мы решили, что от добра добра не ищут. Насколько это похоже, вы сами сможете убедиться", - добавил он.

Вячеслав Тихонов (1928-2009) сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова в 1973 году. Штирлиц стал одним из наиболее узнаваемых героев отечественного кинематографа.

ТАСС - информационный партнер симпозиума.