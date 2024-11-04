«Телохранителя на фрилансе» с Джоном Синой и Элисон Бри покажет СТС

Телевизионная премьера фильма «Телохранитель на фрилансе» состоится 9 ноября 2024 года на СТС. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в экшн-комедии режиссера Пьера Мореля исполнили Джон Сина, Элисон Бри, Кристиан Слейтер, Хуан Пабло Раба и Элис Ив.

© кадр из фильма «Телохранителя на фрилансе»

Во время выполнения боевого задания в Пальдонии отряд американского спецназа попадает в засаду. Несколько бойцов погибает, а Мейсон Петтитс (Сина) получает серьёзную травму спины, из-за чего он вынужден покинуть службу и стать юристом. Теперь у него есть жена и дочь-школьница, мирная жизнь его тяготит, и он частенько вспоминает былые армейские деньки. Однажды его бывший командир, который открыл свою частную военную компанию, уговаривает Мейсона выполнить несложное задание и неплохо при этом заработать. Необходимо стать телохранителем журналистки Клэр Уэллингтон (Бри), которая отправляется в Пальдонию, чтобы взять интервью у местного диктатора Венегаса (Раба). Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного военного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки.

В российский прокат «Телохранитель на фрилансе» вышел в октябре 2023 года.