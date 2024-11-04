Завершились съемки комедийной сказки «Маша и Медведи»

В Москве завершились съемки полнометражной комедийной сказки для всей семьи «Маша и Медведи». Главную роль в приключенческом фильме по мотивам одной из самых известных сказок «Три медведя» исполнила Вита Корниенко.

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По сюжету четырнадцатилетняя Маша вместе с братом Ваней приезжает в гости к бабушке в деревню. Там они знакомятся с ребятами и узнают о легендах здешнего леса. По словам мальчишек, лес заколдован и опасен — в нем находится родник, который меняет облик всех, кто из него выпьет. А еще там когда-то жили волшебные существа и животные, способные разговаривать на человеческом языке. Ваня решает отправиться в лес и доказать всем, что все эти истории — просто выдумки, а лес обычный.

Осознав, что Ваня отправился в заколдованный лес, Маша отправляется следом за ним и вместо своего братца находит козленка, в которого тот превратился, выпив из родника. Теперь, чтобы спасти Ваню и разрушить страшное проклятье, девочке предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями и не попасться на хитрые уловки самой хозяйки леса — Кикиморы. В этом невероятном и отважном приключении Маше будут помогать самые известные с детства сказочные герои — Три Медведя.