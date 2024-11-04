Помогут ли отечественные премьеры кинотеатрам заработать в новогодние праздники

На новогодние праздники 2025 года пока запланированы лишь три основные отечественные кинопремьеры.

Согласно прогнозам Минкульта России, сборы отечественных кинотеатров на новогодние праздники грядущего года будут ниже, чем в 2024 году. При этом на первые дни 2025 года запланированы сразу две крупные сказочные премьеры, которые могут помочь российским кинотеатрам собрать кассу.

НОВОГОДНИЙ «КИНОЧЕС»

Накануне министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости сообщила, что в предстоящие новогодние праздники кассовые сборы в российских кинотеатрах могут достичь 5 млрд рублей.

Известно, что в 2024 году в новогодние праздники отечественные кинотеатры смогли заработать 5,8 млрд рублей. При этом 95,4% от этой суммы было заработано от продажи билетов на российские фильмы за период с 1 по 8 января.

Согласно информации, опубликованной на портале «Kinoafisha.info», 1 января 2025 года выйдут сразу две российские сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», комедия «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань в главных ролях, южнокорейский боевик «Иллюзия контроля», мультфильм «Рождественские истории Астрид Линдгрен» и ужастик «Астрал. Кошмар в "Спринг Гарден"».

2 января 2025 года уже выспавшиеся зрители смогут увидеть испанский фильм ужасов 2023 года «Синистер: Новые души» и французскую комедию 2024 года «Притворись моей невестой».

Судя по тому, что в первый день будущего года на экранах появятся две «мощные» сказки, которые составят друг другу серьезную конкуренцию в прокате, они могут помочь российским кинотеатрам заработать прогнозируемые 5 млрд рублей. К тому же, согласно афише, глобальных Голливудских премьер на новогодние праздники официально не ожидается, так что и это не помешает российским сказкам собрать внушительные кассы.

КАССОВЫЙ «БОГАТЫРЬ»

Сказка «Финист. Первый богатырь» от создателей «Последнего богатыря» и «Чебурашки» относится к киновселенной, рассказывающей про Белогорье. Персонаж Финиста был наиболее раскрыт в сериале «Последний богатырь. Наследие», который вышел в сентябре 2024 года на онлайн-платформах. Там в героя Кирилла Зайцева влюбляется одна из дочерей основного богатыря трилогии Ивана Муромца.

По сюжету нового фильма, самый ловкий и красивый, но тщеславный богатырь Финист для того, чтобы удивить всех отправляется за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли. Именно во время сложных скитаний, он вдруг поймет главную истину — один в поле не воин. Сопровождать Финиста в путешествие в далекие страны будут уже известные по франшизе сказочные герои, например, Баба Яга, и новые персонажи.

Роли в картине также исполнили Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Федор Гамалея и другие. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. Он же снял предыдущие три фильма по вселенной.

Учитывая тот факт, что первые части «Последнего богатыря» были одними из самых кассовых российских фильмов, можно предположить, что новая лента киновселенной тоже сможет заработать неплохую сумму. Так, «Последний богатырь» от компаний «Disney» и «Yellow, Black and White» 2017-го года на момент выхода на экраны стал самым кассовым российским фильмом, собрав более 1,7 млрд рублей.

При этом вторая часть «Последний богатырь: Корень зла», вышедшая в 2020 году, побила рекорд первой, заработав в прокате более 2,1 млрд рублей. В свою очередь третий фильм франшизы «Последний богатырь: Посланник тьмы» 2021-го года смог собрать свыше 2,2 млрд рублей в России и странах бывшего СССР.

КАЧЕСТВЕННЫЙ «ВОЛШЕБНИК»

Между тем, экранизация «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина тоже обещает быть успешной. Фильм почти повторяет сюжет книги Александра Волкова и произведения американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз».

Судя по масштабному трейлеру, напоминающему настоящие Голливудские крупные картины, и по качественной картинке, у фильма будет много возможностей привлечь к себе огромную аудиторию на новогодние праздники.

Все это может сработать, как «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного с Тихоном Жизневским и Валентиной Ляпиной в главных ролях. В начале 2024 года сказка смогла покорить российский кинопрокат на новогодние праздники, в целом заработав более 3 млрд рублей, и став вторым лучшим релизом текущего года.

Роли в новой ленте про волшебника из Изумрудного города исполнили Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Егор Корешков, Сергей Епишев, Артур Ваха и другие. Продюсерами выступили Петр Ануров, Вадим Верещагин, Александр Горохов. А, учитывая, что рекламная компания фильма уже началась, это дает ему больше шансов собрать немаленькую кассу.

Однако не все представители российской киноиндустрии безоговорочно верят в успех «Волшебника» в прокате. Так, например, кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заметил, что старт проката в новогодние праздники обеспечит «Волшебнику Изумрудного города» достойные сборы, однако посетители кинотеатров предпочли бы более оригинальные сюжеты.

«Не надо забывать, что "Волшебник изумрудного города" — книга украденная. Ее перевели на русский язык без разрешения автора. В оригинале она называется "Волшебник страны Оз", действия происходят в Канзасе. Люди пойдут в кино на эту историю, потому что больше смотреть нечего. Но важно понимать, многие считают дни до того, когда в наши кинотеатры вернется Голливуд», - сказал он.

До этого в ходе 46-го Московского международного кинофестиваля телеведущая и продюсер Тина Канделаки положительно высказалась о новом «Волшебнике».