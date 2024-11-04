«Культурное преступление»: депутат обрушился на экранизацию Достоевского

Новая экранизация «Преступления и наказания» не имеет ничего общего с произведением Достоевского, заявил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской облдумы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru. Вместо глубоко проработанного сюжета и сложных моральных дилемм зрителя, по его словам, ждет противоречие культурным ценностям и трансляция ошибочных идеалов.

© кадр из сериала «Преступление и наказание»

Почему герои, живущие в XXI веке, вдруг начинают говорить, как будто они перенеслись во времена Пушкина? Слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха» абсолютно выбиваются из общего времени действия, в эпоху, когда правят смартфоны и социальные сети, — задался вопросом Иванов.

Также в экранизации почти не упомянуты центральные идеи и знаменитая статья Родиона Раскольникова, добавил парламентарий. Также в ином свете предстает и Дуня — сестра Раскольникова. В оригинальном романе она готова выйти замуж не по любви, а ради своей семьи. Но в фильме, по словам Иванова, ее поступки продиктованы злобой к Свидригайлову. В новой картине было полностью утрачено понятие самопожертвования, важное для оригинального произведения, отметил депутат.

Сцены насилия, такие как убийство старухи, показаны во всем своем ужасе. Жестокое описание, где главный герой умывается кровью и душит беременную женщину, а затем поет колыбельную, абсолютно не сочетается с образом сложного и терзаемого совестью героя. Где здесь те обстоятельства, которые довели Раскольникова до таких идей и помутнения рассудка? Сейчас кажется, что ему просто нужна кровь и хаос, — добавил Иванов.

Авдотью Романовну, продолжил парламентарий, теперь сложно называть непорочной, когда та «демонстрирует совсем другие качества», а Марфа Петровна представлена как властная, надменная женщина, которой приписывают участие в убийстве несчастной Марьи. При этом отсутствие сцены с Мармеладовым в первых эпизодах исключает важную идею сострадания и прощения, без которой сложно понять положительную сторону Раскольникова, обратил внимание депутат.

Также чуждым произведение, по его мнению, делают «обидные изменения» в образах персонажей. В качестве примера Иванов привел «разочаровывающе бездеятельного» и жуликоватого Разумихина, а также низведенного до безликой роли сыщика Порфирия Петровича. Отдельно депутат обратил внимание на появление в сериале кальянов и полного описания борделей со всеми откровенными сценами.

Вместо того чтобы разобрать образ героев, включить монологи из произведения, сериал буквально напичкан пошлыми сценами, которые на грани цензуры. Вместо того чтобы донести до зрителей важные истины о морали и истинных ценностях, этот сериал предает историю о маргиналах без культурных ориентиров и идеалов. Это не просто неудачная адаптация, а настоящее культурное преступление, — резюмировал Иванов.

Вечером 2 ноября после нескольких переносов состоялся цифровой релиз «Преступления и наказания». Вышли сразу четыре первых эпизода. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 5,7. Рецензии преобладают отрицательные.