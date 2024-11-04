Бесстрашный Шэдоу — на новом кадре «Соник в кино 3» с Киану Ривзом

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый кадр из фильма «Соник в кино 3». На нём изображён ёжик Шэдоу, который приготовился к прыжку с мотоцикла.

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В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

К своим ролям вернутся Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Роботник) и Коллин О’Шонесси (Тейлз). Ежа Шэдоу же сыграл Киану Ривз — впервые герой появился в сценах после титров «Соника в кино 2».

Мировая премьера ленты состоится уже 20 декабря.

Шэдоу на новом кадре