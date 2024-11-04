В Минске договорились о создании лент с питерскими кинематографистами

Представив на юбилейном кинофоруме"Лістапад" в белорусской столице документальные ленты, анимационное и игровое кино, "Беларусьфильм" уже достигла принципиального соглашения и о совместном кинопроизводстве с киностудией "Ленфильм".

Перспективами творческого коллектива поделился генеральный директор национальной киностудии Юрий Алексей 4 ноября во время Дня открытых дверей на студии в рамках XXX Минского международного кинофестиваля, передает БЕЛТА.

Уже совсем "скоро будут подписаны договоры о намерениях", - уточнил он, сообщив также, что именно "с помощью кинодипломатии удалось открыть двери и в китайское кинопроизводство". Вот почему, по его мнению, такие фестивали "не только укрепляют дружбу, но и дают возможность представлять культуру, фольклор наших народов, помогают продвигать белорусское кино".

Кстати, в День открытых дверей на студию приехали партнеры из Индии, Кореи и Ирана. А в зале кинотеатре "Победа" впервые проходит День кино Зимбабве.

Кроме того, проведены переговоры с представителем Сеула об участии его страны в фестивале и на следующий год.

"Становится все очевиднее, что форум творческих единомышленников позволяет "не только находить партнеров для совместного производства лент, но и выходить на рынки различных государств", - подытожил глава "Беларусьфильма".

Поделился своими впечатлениями от фестиваля и индийский режиссер Амит Джайн, который позавчера представил на конкурсе свой фильм "Песни любви", а сегодня проводит мастер-класс в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Причем он сразу высказал пожелание обменяться мнениями со студентами не о технических процессах создания кинопродукции, а о "силе кинематографа в современном мире, развитии и изменении киноязыка".

Индийский гость признался, что на него сильное впечатление произвел белорусский фильм "Песня Сирин", в котором "органично сплетались разные стили анимации".

А член жюри основного конкурса игровых фильмов, иранский режиссер, победитель конкурса "Кино молодых" 2021 года Нушин Мераджи во время посещения белорусской киностудии пояснила, что уже второй раз посещает Синеокую.

Три года назад она представляла в Минске трагикомедию "Сын". Судя по первым эмоциям, и в этом году открытие фестиваля было красивым и ярким. И поскольку каждый раз она оказывается на нем в ноябре, то видит "самую красивую осень в своей жизни".

Остается добавить, что юбилейный кинофестиваль продлится в этом году до 8 ноября. За это время зрители смогут посмотреть около 130 картин из сорока стран. А главными темы "Лістапада" организаторы объявили 100-летие белорусского кино.