Критики восторженно приняли фильм «Приключения Паддингтона 3»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Приключения Паддингтона 3». По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

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Рецензенты восторженно приняли картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составил 94% на основе 18 отзывов. Критики хвалят триквел за удачное сочетание юмора и душевных моментов, яркий дух приключения, отличные декорации, а также безупречную актёрскую игру.

© Rotten Tomatoes/Sony Pictures

Что пишут первые рецензенты о фильме «Приключения Паддингтона 3»:

Если учесть, как часто проваливаются триквелы, «Приключения Паддингтона 3» прекрасно выделяется на фоне подобных работ.

«Приключения Паддингтона 3» обещает массу удовольствий, а также внушает надежду, что зрителей ждут новые захватывающие приключения с нашим любителем мармелада.

«Приключения Паддингтона 3» — это прекрасное приключение, которое обязательно нужно посмотреть как поклонникам, так и новым зрителям!

На фоне двух предыдущих работ Пола Кинга третья часть смотрится слегка блекло, однако всё равно наполнена уймой смешных моментов, отличной актёрской игрой и хорошо продуманными декорациями.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.