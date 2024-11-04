Кто из реальных футболистов снимался в кино, а о ком снимали фильмы

Кино и футбол имеют много общего: оба мира полны страсти, драмы и эмоций. Неудивительно, что многие футболисты, ставшие легендами на поле, также нашли свое место на большом экране. Также кинематографисты не упускают возможности запечатлеть жизнь и достижения этих спортсменов в своих фильмах. Сейчас в кинотеатрах можно посмотреть спортивный блокбастер «Федя. Народный футболист», который рассказывает историю жизни знаменитого футболиста Федора Черенкова. Сегодня мы узнаем, какие футболисты снимались в кино, а также о ком еще были сняты фильмы.

© Popcake.tv

Федор Черенков

© Popcake.tv

Черенков был великим футболистом, который в своем мастерстве не уступал нынешним звездам спорта. Про его блестящую карьеру и сложности жизни вышел фильм «Федя. Народный футболист». По сюжету любимец публики и лучший игрок страны переживает нелегкий период. Проблемы наваливаются со всех сторон и единственное, что ему помогает – его мечта – сыграть на Чемпионате мира. Но и тут случается непредвиденная ситуация – главный тренер отцепляет его от команды. Череда разочарований приводит Федора к мыслям об окончании карьеры, но любовь семьи и преданность болельщиков придают Черенкову решимости и делают его непобедимым. Посмотрев фильм, вы точно погрузитесь в историю становления любви, дружбы и потрясений легендарного футболиста московского Спартака.

Дэвид Бекхэм

В прошлом Бекхэм был капитаном сборной Англии по футболу. За последние двадцать лет спортмен не только играл в футбол, но и пробовал себя в кино. Актерский дебют Бекхэма, по крайней мере, в роли, где он играл не самого себя, состоялся в 2015 году в фильме «Агенты А.Н.К.Л.». Хотя и роль была совсем небольшой, фанаты футболиста все равно остались в восторге. В 2017 году Бекхэм снялся в фильме «Меч короля Артура». Он предстал в роли Триггера — предводителя войска, который охраняет магический меч, который никто, кроме Артура, не может вытащить из камня. Про футболиста также сняли немало работ, например, в 2021 году вышел документальный фильм «Дэвид Бекхэм: Печально известный», а в 2023 мини-сериал «Бекхэм». Оба проекта рассказывают о футбольной карьере и личной жизни.

Лев Яшин

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Лев Яшин – единственный в истории вратарь, завоевавший «Золотой мяч». Яшин выступал за московское «Динамо», где провел 22 сезона. В 2019 году на экраны вышла спортивная драма «Лев Яшин: вратарь моей мечты». По сюжету молодой Лев Яшин, заменив знаменитого Хомича, участвует в своем первом матче в составе основной команды клуба и пропускает обидный гол в пустые ворота. Прежде чем стать гениальным вратарем, футболисту предстоит пройти через множество трудностей и неудач, но в итоге он обретет признание по всему миру. Льву Ивановичу посвящены также несколько документальных работ, среди которых, например, «Лев Яшин – номер один», премьеру которого накануне старта Чемпионата мира в Москве посетил сам президент ФИФА Джанни Инфантино.

Зинедин Зидан

Легенда французского футбола, звезда «Ювентус» и «Реал Мадрид», прославился как хороший игрок и талантливый тренер. Но также спортсмен может похвастаться интересными взаимоотношениями с киноиндустрией. В 2008 году он ненадолго появился в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». В конце фильма неожиданно для зрителей Зидан появляется в образе египтянина Нумеродиса, который случайно становится первым в истории футболистом. Он очень ловно обращается с мячом. Также в 2006 году вышел документальный фильм «Зидан: Портрет 21-го века». Особенностью картины является его концепция. Фильм представляет собой полноценный футбольный матч, но все камеры направлены исключительно на Зинедина, что позволяет зрителям полностью прочувствовать его эмоции во время игры и заметить фишки легендарного спортсмена.

Лионель Месси

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Это имя знают даже те, кто совсем не увлекается футболом. Обладатель семи «Золотых мячей» полюбился фанатам за свой неповторимый стиль игры и профессионализм на поле. Про Месси снято множество документальных фильмов, также у него был богатый опыт работы в кадре на съемках рекламы и музыкальных клипов. А в 2022 году Месси принял участие в латиноамериканском сериале «Защитники», где сыграл себя же. По сюжету футболисту предложили поучаствовать в авантюре и поддержать начинающих спортсменов. Это был первый опыт Месси в кино и, по словам съемочной группы, их поразил врожденный актерский талант спортсмена. Что ж, ждем Лео в новых работах!

Винни Джонс

Карьера британского футболиста в кино сложилась даже лучше, чем в спорте. Винни начал играть в футбол в раннем возрасте. Он выступал за несколько британских клубов, но свое призвание нашел именно в кино. Брутальная внешность Винни Джонса очень впечатлила многих режиссеров, но первым в свой проект его пригласил сам Гай Ричи. В картине «Карты, деньги, два ствола» неопытный актер сыграл роль плохого парня, и в этом амплуа запомнился и полюбился зрителям. Через год Винни снялся в следующем фильме Гая Ричи – «Большой куш», где снова перевоплотился в бандита. Сейчас фильмография актера насчитывает более 70 проектов, что говорит об его успехе в киноиндустрии.

Дмитрий Сычев

Сычев играл в российской сборной, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2018 году в прокат вышел фильм «Тренер». По сюжету футболист Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После поражения мужчина больше не играет в сборной. Однако спорт забросить он не может, поэтому становится трениром другой команды. Сычев сыграл футболиста по фамилии Додин. Также Дмитрий стал звездой крупных юмористических проектов, таких как «Наша Russia» и «Самый лучший фильм».