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Футбол и кино: кто из реальных футболистов снимался в кино, а о ком снимали фильмы

Кино и футбол имеют много общего: оба мира полны страсти, драмы и эмоций. Неудивительно, что многие футболисты, ставшие легендами на поле, также нашли свое место на большом экране. Также кинематографисты не упускают возможности запечатлеть жизнь и достижения этих спортсменов в своих фильмах. Сейчас в кинотеатрах можно посмотреть спортивный блокбастер «Федя. Народный футболист», который рассказывает историю жизни знаменитого футболиста Федора Черенкова. Сегодня мы узнаем, какие футболисты снимались в кино, а также о ком еще были сняты фильмы.

Кто из реальных футболистов снимался в кино, а о ком снимали фильмы
© Popcake.tv

Федор Черенков

© Popcake.tv

Черенков был великим футболистом, который в своем мастерстве не уступал нынешним звездам спорта. Про его блестящую карьеру и сложности жизни вышел фильм «Федя. Народный футболист». По сюжету любимец публики и лучший игрок страны переживает нелегкий период. Проблемы наваливаются со всех сторон и единственное, что ему помогает – его мечта – сыграть на Чемпионате мира. Но и тут случается непредвиденная ситуация – главный тренер отцепляет его от команды. Череда разочарований приводит Федора к мыслям об окончании карьеры, но любовь семьи и преданность болельщиков придают Черенкову решимости и делают его непобедимым. Посмотрев фильм, вы точно погрузитесь в историю становления любви, дружбы и потрясений легендарного футболиста московского Спартака.

Дэвид Бекхэм

В прошлом Бекхэм был капитаном сборной Англии по футболу. За последние двадцать лет спортмен не только играл в футбол, но и пробовал себя в кино. Актерский дебют Бекхэма, по крайней мере, в роли, где он играл не самого себя, состоялся в 2015 году в фильме «Агенты А.Н.К.Л.». Хотя и роль была совсем небольшой, фанаты футболиста все равно остались в восторге. В 2017 году Бекхэм снялся в фильме «Меч короля Артура». Он предстал в роли Триггера — предводителя войска, который охраняет магический меч, который никто, кроме Артура, не может вытащить из камня. Про футболиста также сняли немало работ, например, в 2021 году вышел документальный фильм «Дэвид Бекхэм: Печально известный», а в 2023 мини-сериал «Бекхэм». Оба проекта рассказывают о футбольной карьере и личной жизни.

Лев Яшин

© Popcake.tv

Лев Яшин – единственный в истории вратарь, завоевавший «Золотой мяч». Яшин выступал за московское «Динамо», где провел 22 сезона. В 2019 году на экраны вышла спортивная драма «Лев Яшин: вратарь моей мечты». По сюжету молодой Лев Яшин, заменив знаменитого Хомича, участвует в своем первом матче в составе основной команды клуба и пропускает обидный гол в пустые ворота. Прежде чем стать гениальным вратарем, футболисту предстоит пройти через множество трудностей и неудач, но в итоге он обретет признание по всему миру. Льву Ивановичу посвящены также несколько документальных работ, среди которых, например, «Лев Яшин – номер один», премьеру которого накануне старта Чемпионата мира в Москве посетил сам президент ФИФА Джанни Инфантино.

Зинедин Зидан

Легенда французского футбола, звезда «Ювентус» и «Реал Мадрид», прославился как хороший игрок и талантливый тренер. Но также спортсмен может похвастаться интересными взаимоотношениями с киноиндустрией. В 2008 году он ненадолго появился в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». В конце фильма неожиданно для зрителей Зидан появляется в образе египтянина Нумеродиса, который случайно становится первым в истории футболистом. Он очень ловно обращается с мячом. Также в 2006 году вышел документальный фильм «Зидан: Портрет 21-го века». Особенностью картины является его концепция. Фильм представляет собой полноценный футбольный матч, но все камеры направлены исключительно на Зинедина, что позволяет зрителям полностью прочувствовать его эмоции во время игры и заметить фишки легендарного спортсмена.

Лионель Месси

© Popcake.tv

Это имя знают даже те, кто совсем не увлекается футболом. Обладатель семи «Золотых мячей» полюбился фанатам за свой неповторимый стиль игры и профессионализм на поле. Про Месси снято множество документальных фильмов, также у него был богатый опыт работы в кадре на съемках рекламы и музыкальных клипов. А в 2022 году Месси принял участие в латиноамериканском сериале «Защитники», где сыграл себя же. По сюжету футболисту предложили поучаствовать в авантюре и поддержать начинающих спортсменов. Это был первый опыт Месси в кино и, по словам съемочной группы, их поразил врожденный актерский талант спортсмена. Что ж, ждем Лео в новых работах!

Винни Джонс

Карьера британского футболиста в кино сложилась даже лучше, чем в спорте. Винни начал играть в футбол в раннем возрасте. Он выступал за несколько британских клубов, но свое призвание нашел именно в кино. Брутальная внешность Винни Джонса очень впечатлила многих режиссеров, но первым в свой проект его пригласил сам Гай Ричи. В картине «Карты, деньги, два ствола» неопытный актер сыграл роль плохого парня, и в этом амплуа запомнился и полюбился зрителям. Через год Винни снялся в следующем фильме Гая Ричи – «Большой куш», где снова перевоплотился в бандита. Сейчас фильмография актера насчитывает более 70 проектов, что говорит об его успехе в киноиндустрии.

Дмитрий Сычев

Сычев играл в российской сборной, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2018 году в прокат вышел фильм «Тренер». По сюжету футболист Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После поражения мужчина больше не играет в сборной. Однако спорт забросить он не может, поэтому становится трениром другой команды. Сычев сыграл футболиста по фамилии Додин. Также Дмитрий стал звездой крупных юмористических проектов, таких как «Наша Russia» и «Самый лучший фильм».

Фильмы и сериалы
Астерикс на Олимпийских играх
Карты, деньги, два ствола
Большой куш
Защитник
Агенты А.Н.К.Л.
Тренер
Меч короля Артура
Защитники
Юрий Столешников
Джанни Инфантино
Винни Джонс
Лев Яшин
Федор Черенков
Дмитрий Сычев
Дэвид Бекхэм
Зинедин Зидан
Лионель Месси
ФИФА
Динамо
Реал
Спартак