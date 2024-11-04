«Плохих парней» с Люком Хемсвортом и Тайризом Гибсоном покажет «Рен-ТВ»

Телевизионная премьера фильма «Плохие парни» (Bad Hombers) состоится на «Рен-ТВ» 8 ноября 2024 года. Главные роли в криминальном триллере режиссера Джона Сталберга исполнили Люк Хемсворт, Томас Джейн, Тайриз Гибсон, Диего Тиноко, Хемки Мадера, Ник Кассаветис и др.

© кадр из фильма «Плохие парни»

По сюжету, нелегальные иммигранты Феликс (Тиноко) и Альфонсо (Мадера), отчаянно пытаясь прокормить семью, нанимаются на работу к Донни (Хемсворт). Но их новый работодатель оказался настоящим психопатом, и теперь остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.

В российский прокат фильм вышел в январе.