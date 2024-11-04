Какие советские мультфильмы выпустили в формате кино

28 октября мир отметил День анимации. «Вечерняя Москва» узнала о тенденциях развития этого жанра в России, и какие сегодня мультфильмы стали кинокартинами.

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По мнению директора студии «Паровоз» Евгения Головина, в мире, где технологии открывают безграничные возможности, аниматоры неустанно ищут способы воплотить в жизнь самые смелые идеи.

— Современные дети требуют от нас больше, чем просто яркие картинки, — они хотят видеть в героях отражение своих собственных ценностей и устремлений. Это помогает зрителю буквально окунуться в атмосферу мультфильма, ощутив себя частью этого волшебного мира, — объясняет Евгений. — Тенденции меняются, сегодня дети активно взаимодействуют с цифровым миром, создавая собственный контент и участвуя в жизни социальных сетей. Мы учли этот аспект и интегрировали его в некоторые проекты, такие как, например, «Чик-Чирикино», где главная героиня Василиса становится видеоблогером. Это делает нашу работу еще ближе и понятнее юной аудитории.

Как добавляет креативный директор, у российской индустрии анимации огромный потенциал для роста.

— Мы развиваемся, сохраняя баланс между новаторством и уважением к традициям. Наша цель остается неизменной — дарить радость и вдохновение, — заключает Евгений Головин.

Все и сразу

Скоро зрители увидят фильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин, Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков. Известно, что реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами.

Вольная интерпретация

Фильм «Волшебник Изумрудного города», по словам режиссера Игоря Волошина, станет вольной интерпретацией книги Александра Волкова, а не точной экранизацией. Картина выйдет на экраны в начале 2025 года. Судя по ажиотажу в сети, зрители ожидают, что по атмосфере кино будет схоже с советским мультфильмом.

Домовенок скоро выйдет

19 декабря в российский прокат выходит фильм «Домовенок Кузя», рассказывающий об одном из самых любимых сказочных персонажей. Сюжет, на первый взгляд, не отличается от сказочного оригинала. В нем домовенок все так же сбегает из плена Бабы-яги и вместо волшебного мира селится в квартире девочки Наташи и ее родителей... Фильм еще не вышел, но уже сейчас в сети высказываются, что Кузя выглядит немного пугающе.

И Трубадур с историей

Сюжет фильма «Бременские музыканты» (2024) вдохновлен легендарным советским мультиком, который, в свою очередь, отсылает к одноименной сказке братьев Гримм. Сразу после анонса кинокартины продюсер Леонид Верещагин заявил, что главным отличием новой версии станет расширенный сюжет. Так, например, у Трубадура появилась трагическая предыстория.

Пройти все испытания

«Огниво» — сказка Ханса Кристиана Андерсена. В 2020-м в прокат вышел российский мультфильм. Он был создан по мотивам этой сказки. А этим летом в Великом Новгороде стартовали съемки адаптации мультфильма — кинокартина «Огниво». Кстати, фильм возглавил кинопрокат России за 24–27 октября.

ПЕРЕСНИМАТЬ ИЛИ НЕТ?

Советские мультфильмы в последнее время получают продолжение. Один из примеров — «Ну, погоди!». Сценаристы адаптировали сюжет под современные реалии. Также недавно вышел новый сериал «Простоквашино». Однако не все зрители встретили мультфильмы тепло.

— Если бы меня спросили, хочу я продолжения или нет, то я бы переснимать не стала. Нужны новые идеи, — отметила программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арсений Вейцкин, медиапродюсер: