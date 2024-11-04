Как рождается кино на «Беларусьфильме»

В Минске проходит международный кинофестиваль «Листопад». Организаторы предоставили гостям возможность получить уникальный опыт – познакомиться с внутренней кухней кинопроизводства. У студии «Беларусьфильм» – день открытых дверей. Чем киностудия удивляет посетителей, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Южнокорейский режиссер Ким Джин Хэ впервые на «Беларусьфильме». С коллегами из других стран изучает кинопавильоны. Ему интересно, как снимали легендарные фильмы «Город мастеров» и «Белые росы». Говорит, что хочет поделиться своим опытом и даже снять совместный метр.

«Мне понравилась эта студия. Она большая. Очень отличается от южнокорейской. Мы в съемках часто используем искусственный интеллект и LED экраны», – поделился член жюри конкурса игрового кино Ким Джин Хэ.

На «Беларусьфильме» пять съемочных павильонов. В самом крупном из них снимали и новинку – «Черный замок» по роману белорусского классика Владимира Короткевича. Этот фильм стал главным на открытии фестиваля «Листопад». Студия выпускает не только игровое кино, но и документальные и анимационные фильмы. Над одной картиной работает более сотни человек.

«Снимать кино – это довольно дорогой и сложный процесс. Самое важное в съемочном процессе – это правильно подготовиться. Все предусмотреть, все изучить, все места, угадать с погодой и снять хорошее кино», – отметил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей.

В любом фильме важны костюмы и аксессуары. Всего на «Беларусьфильме» более ста тысяч позиций реквизита. Каждый наряд костюмеры тщательно подбирают под героя. Главное условие – отразить характер персонажа и эпоху. На пошив сложных нарядов у дизайнеров может уходить больше недели.

«Художник по костюмам читает сценарий, создает образы, рисует эскизы. И потом на очередной читке с режиссером обсуждаются костюмы. Если они приходят к единому мнению, значит, этот костюм шьется», – рассказала начальниу цеха подготовки съемок киностудии «Беларусьфильм» Людмила Соколова.

В этом году «Беларусьфильм» празднует юбилей. Студии исполняется 100 лет. Для зрителей готовят премьеры: сейчас снимают 14 документальных и три анимационных фильма.

Международный кинофестиваль «Листопад» проходит уже в 30-й раз. Впереди у гостей – мастер-классы с режиссерами и сценаристами.