Вышел трейлер постапокалиптического мюзикла «Конец света»

Трейлер фильма «Конец света» (The End) обнародовала 4 ноября 2024 года кинокомпания Neon. Главные роли в картине режиссера Джошуа Оппенхаймера исполнили Тильда Суинтон, Майкл Шеннон, Джордж Маккей, Моусес Ингрэм, а также Брона Галлахер,Тим Макиннерни, Ленни Джеймс, Даниэль Райан и др. Фильм снят в жанре постапокалиптического мюзикла. Слова арий написал сам Оппенхаймер, музыку – Джошуа Шмидт.

© кадр из фильма «Конец света»

- Спустя двадцать пять лет после того, как экологический коллапс сделал Землю непригодной для жизни, Мать, Отец и Сын заперты в своем роскошном бункере, где они изо всех сил пытаются сохранить надежду и чувство нормальности, цепляясь за ритуалы повседневной жизни, — пока прибытие незнакомки, Девушки, не нарушает их счастливую рутину, - сообщается в синопсисе. - Сын, наивный двадцатилетний парень, который никогда не видел внешнего мира, очарован незнакомкой, и внезапно тонкие узы слепого оптимизма, которые держали этот богатый клан вместе, начинают рушиться. По мере того, как напряжение растет, их, казалось бы, идиллическое существование начинает рушиться, а долго подавляемые чувства раскаяния и обиды грозят разрушить хрупкое равновесие семьи. Но их расплата с трудными истинами также указывает на другой путь вперед, основанный на принятии, любви и способности к переменам.

Мировая премьера «Конца света» состоялась в августе на кинофестивале в Теллуриде. В российский прокат его выпустит 23 января 2025 года кинокомпания «Про:взгляд».