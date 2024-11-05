Почему стоит посмотреть «Столыпина»

5 ноября на канале «Россия 1» начинает выходить снятый при поддержке Института развития интернета «Столыпин», сериал о начале самого неспокойного времени в истории России. Как можно догадаться из названия, в центре сюжета оказывается видный политик и министр внутренних дел Петр Столыпин. Но проект Алексея Андрианова в первых же сериях выходит за рамки скучной исторической драмы, окунаясь в подробности деятельности заговорщиков, задумавших расправиться с чиновником. Почему еще стоит смотреть этот сериал, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Дата выхода: 28 октября;

Страна: Россия;

Продолжительность: 5 серий по 45 минут;

Режиссер: Алексей Андрианов;

В ролях: Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов.

1906 год. Россию разрывает революционная буря, требующая долгожданной демократизации. Молодой губернатор Саратовской губернии Петр Столыпин (Александр Устюгов), безжалостно подавивший бунты в регионе, снискал доверие монарха Николая II и назначен министром внутренних дел империи. За последние несколько лет двое его предшественников на этом посту были убиты революционерами — и, конечно же, Столыпин быстро становится целью новой группы заговорщиков.

Боевую ячейку революционеров возглавляет Михаил Соколов по кличке «Медведь» (Павел Попов). Его со Столыпиным связывает уже давняя история: когда-то еще в Саратове во время бунтов он попытался самостоятельно застрелить губернатора, но спасовал. Теперь же в распоряжении революционера целая группа максималистов: аристократка-обольстительница Наталья (Стася Милославская), молодой студент-медик с говорящей фамилией Любомиров (Юрий Насонов), пылкая учительница Надежда (Дарья Коныжева) и группа приспешников-пролетариев.

Правда, в рядах бунтовщиков царит разброд.

Любомиров, прознав о планах Медведя устроить массовый теракт, чтобы добраться до министра, протестует против кровопролития. Студент втайне от коллег по подполью заводит романтическую переписку с дочерью Столыпина. Об этой связи узнает Медведь, который решил заставить ее послужить революции.

«Столыпин» с первых минут создает впечатление классического исторического триллера о политической фигуре прошлого — неторопливый темп повествования, продолжительные кабинетные диалоги с подробным освещением социополитического контекста, многочисленные флешбэки с классическим глоу-эффектом (и, опять же, социополитическим контекстом). Словом, любители подобных проектов смогут практически сразу определить, что сериал режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов» и «Грозный») и сценариста Тимура Эзугбаи («Вы все меня бесите») предназначен именно для них. Благо еще, что на портале «Смотрим.ру» «Столыпина» можно посмотреть совершенно бесплатно.

Историческая драма об эпохе великих потрясений уже побывала и на кинофестивалях — в августе ее представили в Выборге на «Окне в Европу».

Интерес шоураннеров к политической фигуре начала прошлого века легко объясним — жизнь Столыпина (в молодости — обворожительного красавца), пережившего несколько покушений и самостоятельно участвовавшего в подавлении восстаний, в принципе была похожа на остросюжетный сериал. Действие «Столыпина» разворачивается в период, когда политик находился на посту министра внутренних дел, но сюжет то и дело отвлекается на флешбэки из его прошлого.

Правда, судя по двум первым сериям, эта драма куда больше внимания уделяет не заглавному персонажу, а подпольной ячейке революционеров. Столыпин здесь существует как бы на периферии, и немногочисленные сцены из его жизни и работы очень пунктирно показывают деятельность министра, в то время как все действия максималистов-бомбистов освещены максимально подробно.

Но этот ход шоураннеров легко понять — куда интереснее наблюдать за метаниями террористов, нежели за скучными кабинетными переговорами.

Главным героем в первых сериях, таким образом, оказывается антагонист Медведь, пылкий, ирратичный и непредсказуемый террорист, готовый на все ради достижения цели. «Михаил Соколов получился ярким персонажем, в некоторые моменты даже карикатурным, что позволяет больше выпячивать его ненависть, закомплексованность, чувство внутренней обиды», — рассказывал об этой роли ее исполнитель Павел Попов.

Медведю пытается противостоять (правда, безуспешно) студент Любомиров, который протестует против массового кровопролития. Для актера Юрия Насонова эта роль, к слову, стала самой сложной в карьере: «Любомирова я искал в себе. Алексей очень похож на меня, поэтому он меня сразу заинтересовал. Посмотрел множество документальных фильмов про те годы, про жизнь, про общество. Хотелось понять, против чего Алексей борется».

Итог политической карьеры Столыпина известен, в конечном итоге революционеры добрались и до этого министра. А вот куда поведет сериал Андрианова, загадывать, возможно, рано: хотя проект и насчитывает всего пять эпизодов, впереди еще появление великолепного актера Александра Яценко в роли офицера-летчика Льва Мациевича. Вероятно, в следующих сериях куда больше времени будет уделено и самому Столыпину. Так что сериалу о времени великих потрясений определенно стоит дать шанс.

5 ноября состоится премьера сериала на канале «Россия 1». Также все серии «Столыпина» можно посмотреть на платформе «Смотрим».