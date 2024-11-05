Порнорежиссер раскритиковал постельные сцены в голливудских фильмах

Шведский режиссер фильмов для взрослых Эрика Люст раскритиковала постельные сцены в голливудском кино. Ее слова передает портал Daily Star.

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Люст заявила, что постельные сцены в фильмах Голливуда выглядят неестественно. По ее словам, зрители устали от «чрезмерно прописанных сценариев и далеких от реальности изображений».

Как объяснила порнорежиссер, людям сейчас интересно смотреть фильмы, где происходящее на экране кажется реальным.

«Голливуд часто уклоняется от достоверного изображения секса, упуская из виду такие эмоции, как неловкость и радость, которые с этим связаны», — подчеркнула она.

Ранее канадская порнозвезда Серенити Кокс описала эмоции от первой в карьере съемки. Она призналась, что чувствовала себя «ребенком в кондитерской, который смотрит по сторонам и впитывает все, что происходит вокруг».