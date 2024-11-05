Создатели «Дэдпула 3» работают над новым фильмом

По данным издания Variety, Хью Джекман, Райана Рейнольдс и Шон Леви, снявший «Дэдпула 3», работают над совместным фильмом. Известно, что картина точно не будет основана на комиксах Marvel.

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По словам Райана, сейчас он тратит много времени, чтобы продумать концепцию ленты, в которой также примут участие его друзья Леви и Джекман. Сценарий Рейнольдс планирует писать в течение следующего года.

Придётся потратить около года на сценарий. Я пишу его к фильму для себя, Хью и Шона, и это не фильм по комиксам Marvel.

Неизвестно, дали ли будущему фильму троицы одобрение. Тем не менее, учитывая взрывную популярность «Дэдпула и Росомахи», этот предстоящий фильм наверняка станет одним из самых ожидаемых в Голливуде.