Начались съемки фильма «Черный телефон 2» с Итаном Хоуком

Стартовал съёмочный процесс фильма «Чёрный телефон 2». Лента выступит продолжением первой части, вышедшей в 2022 году.

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Вместе с этим создатели картины представили её первый официальный логотип. К одной из ведущих ролей должен вернуться Итан Хоук.

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«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В фильме рассказывается про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка, и, казалось бы, надежды на спасение нет, однако с героем по отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Премьера сиквела состоится 17 октября 2025 года.