В Хабаровске назвали победителей фестиваля «Анимур»

Итоги III Международного фестиваля анимационного кино "Анимур" подвели в Хабаровске. В течение четырех дней зрители увидели 195 фильмов, 63 из которых - мировые премьеры.

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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на суд международному жюри представили 105 анимационных работ. Всего на фестиваль подали 2300 заявок из 102 стран мира.

Гран-при "Анимура" получил российский режиссер Матвей Лашко за фильм "Руслан и Людмила". Специальным призом наградили Никиту Мещерякова за картину "Ведрити" и Алехо Скеттини из Уругвая за работу "Скиталец". Приз за лучшую режиссуру достался чилийским авторам фильма "Фриланс". Оргкомитет фестиваля также отметил работу участника из Китая Сяосюань Хань за работу "Самые короткие отношения на свете".

Победители и призеры получили статуэтку "Анимура" - своеобразный дальневосточный Оскар. В этом году она выполнена в виде "Дракона времени" - символа фестиваля.

«‎Эта победа стала для меня большой неожиданностью, но очень приятной. Привести на родину статуэтку дракона "Анимура" для меня огромная честь. Мне, как гостю-иностранцу, запомнились дружелюбная и отзывчивая команда фестиваля и его волонтеры. Я желаю фестивалю процветания и успехов в будущем», — поделился Сяосюань Хань.

Всего с 1 по 4 ноября фестиваль посетили более 7,5 тысячи жителей и гостей города.