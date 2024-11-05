Драма о войне «Семь черных бумаг» завоевала Гран-при кинофестиваля

Фильм-драма «Семь черных бумаг» режиссера Анатолия Колиева, посвященная Великой Отечественной войне, получила Гран-при IV Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства» в Архангельске.

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«Гран-при: "Семь черных бумаг", режиссер Анатолий Колиев, Россия, Республика Осетия», — объявили со сцены на подведении итогов фестиваля, передает ТАСС.

Лучшим документальным фильмом фестиваля стала лента «Роман Костомаров: рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского. Лучшим научно-популярным фильмом признан «Сибирский графит Алибера» Евгения Ханбекова. Среди игровых полнометражных фильмов лучшей режиссерской работой признана картина Бориса Хлебникова «Снегирь». В конкурсе игровых короткометражных фильмов лучшей режиссерской работой стала картина «Чоткар», созданная Денисом Шаблием. Лучшим фильмом специальной анимационной программы названа лента «Расцветшая зима» режиссера Александра Бруньковского. Среди фильмов, снятых семейными любительскими киностудиями, лучшей работой признано «Противостояние» Марины Головиной.

Всего на фестивале было показано 92 ленты. Российский государственный архив кинофотодокументов представил подборку старых фильмов, посвященных Архангельску.

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и был приурочен к празднованию Дня народного единства.

О фильме «Семь черных бумаг»

Фильм снят по мотивам повести осетинского писателя Михаила Булкаты «Семь черных бумаг». В сюжете описаны события 1942 года в небольшом осетинском селе. Два брата ждут отца, ушедшего на фронт. Мальчик-почтальон приносит в семьи горцев похоронки. Видя, какое горе приносят «черные бумаги», братья подговаривают почтальона прятать их до конца войны.

Главные роли в картине исполнили актеры Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева и театра юного зрителя «Саби». Музыку к фильму написал осетинский певец Алан Макиев, выступающий под псевдонимом Ollane.

Съемки киноленты проходили в восьми селах Северной Осетии. Основной съемочной площадкой стало самое высокогорное село республики — Камунта.

Анатолий Колиев — сценарист и режиссер из Владикавказа. Известен как сценарист сериалов «Инспектор Гаврилов», «Папины дочки. Новые» и «Два холма».