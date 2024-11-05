Кустурица планирует начать съемки нового фильма в 2025 году

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что никогда не мечтал о кинопремии "Оскар", отметив, что в современных реалиях это еще и невозможно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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«Об "Оскаре" я никогда не думал и не буду думать. Мне всегда было важно сделать фильм, за который не стыдно. Но это (получение "Оскара" - прим. ТАСС) сейчас и невозможно», — сказал собеседник агентства.

Кустурица рассказал, что летом 2025 года планирует начать съемки фильма "Как я не снял "Преступление и наказание" по произведению Федора Достоевского. По словам кинорежиссера, они пройдут в России, Сербии и Франции.

Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви".