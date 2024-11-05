Кустурица планирует снять сцены про Калифорнию в своем новом фильме

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил ТАСС, что планирует съемки некоторых сцен своего нового фильма в кинопарке "Москино". По его словам, действия эпизодов будут разворачиваться в Калифорнии.

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«‎Я планирую снимать фильм в Сербии, немножко во Франции. И что смешно, в "Москино" мы будем снимать действия, которые происходят в Калифорнии. Пока об этом никто не знает», — отметил он.

Ранее Кустурица рассказал, что первым фильмом, который он снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". После него режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр".