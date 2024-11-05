Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью ТАСС прокомментировал попытки Запада ограничить влияние российской культуры на мировой арене. По его словам, эти усилия оказались безуспешными.

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«Не получилось, потому что у вас есть система и концепция, где культура играет государственную роль. Без государства культура сейчас не может дать отпор рынку», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что художники, режиссеры и писатели в России получают большую поддержку от государства.

По мнению Кустурицы, западная идеология либерализма с ее подходом минимизации государственного вмешательства не выдержала испытания временем, в отличие от российского подхода.

«Мы видим, что идеология либерализма с его вечным вопросом о степени вмешательства государства в жизнь человека провалилась», — заключил режиссер, добавив, что экономические модели других стран, таких как Китай, показывают более успешные результаты в сравнении с США.

Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви".