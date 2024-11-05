Кустурица подтвердил работу над экранизацией романа «Лавр»

Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС подтвердил, что работает над экранизацией романа Евгения Водолазкина "Лавр". По словам Кустурицы, сценарий уже был написан, но сейчас идет работа над его второй версией.

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«Да, это по программе. Он (Водолазкин - прим. ТАСС) написал очень хороший сценарий, но там много материала. Сейчас идет работа над второй версией сценария», — рассказал собеседник агентства.

Кустурица напомнил, что планирует снять фильм, в основу которого ляжет роман Федора Достоевского "Преступление и наказание". Съемки картины, по его словам, пройдут летом 2025 года, но подготовка к ним начнется уже в конце января.