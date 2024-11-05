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Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой мир: Год волка» — премьера в декабре

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма ужасов «Другой мир: Год волка». Картина выйдет в российский прокат уже 5 декабря с привычным русским дубляжом.

Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой мир: Год волка»
© Чемпионат.com

«Другой мир: Год волка» расскажет историю о новой эпидемии, которая постепенно превращает человечество в оборотней. Миллиарды людей уже заражены, и оставшиеся члены общества делают всё, чтобы сохранить тех, кого ещё не коснулся вирус. Близится ещё одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Главные роли в фильме сыграли Фрэнк Грилло («Король Талсы»), Катрина Ло («Спартак: Кровь и песок») и Лу Даймонд Филлипс («Разрушенный дворец»). Режиссёром выступил Стивен С. Миллер, известный по «Плану побега 2».

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