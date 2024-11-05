Вышла юбилейная пластилиновая короткометражка «По ту сторону изгороди»

3 ноября 2014 года Cartoon Network представил миру удивительный и уникальный проект: мультсериал «По ту сторону изгороди», состоящий из 10 коротеньких эпизодов и рассказывающий о двух братьях, блуждающих по загадочному лесу. Атмосферный сериал быстро завоевал любовь зрителей и стал своего рода классикой, рекомендованной к пересмотру в тёмное осеннее время.

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Теперь в честь десятилетия проекта вышел короткометражный мультфильм, выполненный в пластилиновой технике. Над подарком-напоминанием трудился канал Cartoon Network, студия Aardman, специалисты пластилиновой анимации, и Патрик Макхейл, автор сериала.

Что там?

Вирт и Грег всё ещё бродят по Неизведанному, а точнее — ждут птичку-сиалию Беатрис под ужасным деревом. В этом месте Вирта догоняют различные мысли, как обычно поднимающие глубокие экзистенциальные вопросы. Философские рассуждения прерываются появлением Беатрис — похоже, она всё ещё ведёт мальчиков к ведьме Аделаиде. Отдельно обратим внимание на стиль анимации: фигурки выглядят не сколько пластилиновыми, сколько деревянными, с небрежной обточкой деталей. В самом сериале такие игрушки выстругивал один из персонажей.

«Добро пожаловать обратно в неизведанное. Пройдите по знакомому, но загадочному туману. Ощутите, как нежный ветерок шепчет в листьях. Прислушайтесь к песням птиц и тайнам вполголоса. И присоединяйтесь к Вирту, Грегу и Беатрис в их поисках ответа на величайший вопрос всей жизни… может, все мы заблудились? "По ту сторону изгороди" — 10 лет, и мы так рады, что вы здесь».

Что ж, здесь по-прежнему всё максимально взаимосвязано, интересно и атмосферно. Именно за смесь некоторого количества тёмного ужаса, юмора и светлой надежды «По ту сторону изгороди» оказался особенно любим. Ну и за количество смыслов, подтекстов и отсылок к известным произведениям, начиная с «Божественной комедии» Данте и заканчивая старинными европейскими сказками.