Восемь бразильских киноновинок покажут на фестивале в Петербурге

Любите ли вы бразильское кино? Знаете его? Кто-то сразу назовет сериал "Клон". На слуху "Семейные узы", "Дороги Индии", "Земля любви" и другие.

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На этой неделе у петербуржцев есть возможность посмотреть на большом экране - в кинотеатре "Родина" - полнометражные фильмы. С 7 по 10 ноября в городе на Неве в 15-й раз пройдет Фестиваль бразильского кино. Зрителям будут представлены восемь новинок различных жанров: от комедий до драм и биографических лент.

Программу откроет 7 ноября музыкальный байопик "Гонзага". История о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру, и о его непростых отношениях с сыном.

8 ноября - драма "Перола" от режиссера Мурило Бенисио, известного российской аудитории по ролям близнецов Лукаса и Диогу в телесериале "Клон". Киноадаптация одноименного произведения бразильского драматурга Мауро Рази стала своеобразным посвящением матери, представленным глазами сына. Узнав о ее смерти, главный герой Мауро возвращается в старый родительский дом и вновь переживает моменты из жизни их семьи.

В этот же день, 8 ноября, покажут фильм "Наша мечта". Биографическая драма о дуэте "Клаудиньо и Бушеша", самом прославленном фанк-коллективе, ворвавшемся в культурную жизнь Бразилии в 1990-х годах и быстро завоевавшем всенародную славу.

9 ноября можно будет увидеть комедию "Моя сестра и я". История о сестрах Мириан и Мирелли, которые родились в сельской местности центрально-западного региона Бразилии и, вопреки мечтам матери о карьере музыкального дуэта в жанре сертанежу, выбрали другие жизненные пути.

Еще один фильм в программе 9 ноября - "Воспоминание о хижине". Вдохновленный композицией "Ностальгия по хижине" (Saudosa Maloca) певца и музыканта Адонирана Барбозы, фильм представляет собой повествование от имени самого постаревшего артиста, рассказывающего в баре истории своей молодости.

10 ноября - фильм "От отца к сыну". По завещанию Машадо, его сын Жозе должен развеять прах в любимом месте покойного. Но как его найти, если они не общались почти двадцать лет? В этот же день состоится показ картины "Влюбленная" режиссера Наталии Варт, в которой сыграла Джованна Антонелли, известная зрителю как Жади из сериала "Клон". Комедия по мотивам бестселлера "Влюбиться в 40" Крис Соузы Фонтес расскажет историю женщины Беатрис, которая сталкивается с кризисом идентичности.

10 ноября завершит фестиваль фильм "Путешествие Педро". Первый император Бразилии Педро I, вынужденный отречься от престола, плывет в Европу на борту английского корабля. Готовясь к схватке с братом за португальскую корону, он погружается в воспоминания о своем прошлом в Бразилии с момента прибытия еще ребенком в 1808 году и до поспешного бегства в 1831.

Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.