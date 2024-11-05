«Овчарку» с Еленой Подкаминской покажет «Россия»

Телевизионная премьера детективного сериала «Овчарка» стартует 11 ноября 2024 года на телеканале «Россия». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийном фильме режиссера Дмитрия Черкасова исполнили Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Иван Мулин, Антон Батырев, Андрей Иванов и другие.

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Главная героиня - майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова (Подкаминская) прозвищу Овчарка вынуждена отправиться из столицы в российскую глубинку. В провинциальном городке она оказывается под прицелом тайной преступной группировки, а также заводит новые служебные и личные знакомства.

Онлайн-премьера «Овчарки» состоялась в октябре на медиаплатфоре «Смотрим».

Эфир в 21.30.