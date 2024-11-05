Расписание выхода драматического сериала «Дайте шоу»

1 ноября стартовал сериал «Дайте шоу». Проект рассказывает историю известного певца Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» по имени Паша. В попытках расследовать события того дня ведущий идёт на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех.

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В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 13 декабря.

Расписание выхода сериала «Дайте шоу»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 1 ноября

2-я серия 1 ноября

3-я серия 8 ноября

4-я серия 15 ноября

5-я серия 22 ноября

6-я серия 29 ноября

7-я серия 6 декабря

8-я серия 13 декабря