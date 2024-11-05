Что общего между сериалами «‎Плевако» и «‎Столыпин»

Сериалы "Плевако" и "Столыпин" - два крупных проекта об исторических личностях - выходят практически параллельно. "Плевако" Анны Матисон - 7 ноября в онлайн-кинотеатре Premier и потом - на телеканале НТВ. Дата выхода "Столыпина" - 5 ноября на канале "Россия 1". Несмотря на то, что, казалось бы, многосерийные фильмы разные, у них много общего. Попробуем пояснить почему, при этом выделив особенности каждого.

© Российская газета

Начнем с того, что оба сериала поддерживает Институт развития интернета. А это ведомство в числе прочих тем выделяет повествования о крупных исторических личностях. Вообще можно зафиксировать тренд - российские кинематографисты обратились к истории страны и через события прошлого говорят о дне сегодняшнем. И не просто вспоминают о былых временах, но рассматривают конкретных личностей, о многих из которых либо забыли, либо не говорили ранее современным языком. Более того, некоторых из них недооценили потомки - авторы поясняют почему.

Так, Сергей Безруков играет в сериале "Плевако" блестящего адвоката-златоуста, на выступления которого в суде публика шла как на театральные представления. Но зовут героя Николай Федорович Плевако, а не Федор Никифорович Плевако - таково имя реального прототипа. Сериал вдохновлен реальными событиями, но многое и додумано - авторы уходят на территорию художественного вымысла. И рассказывают о герое и событиях с помощью новейших приемов. Скажем, зрители видят, как в определенные моменты фигуранты дел словно застывают и адвокат будто бы находится внутри ситуации, пытаясь ее разгадать. В каждой серии новое дело и очередное расследование адвоката, потому что он сам пытается докопаться до истины.

Последняя серия "Плевако" выйдет 12 декабря, в День Конституции. Слоган сериала: "Каждый имеет право на защиту".

В сериале внимательно отнеслись к каждой детали. Так, необычно и тщательно сделаны открывающие титры, которые заканчиваются названием проекта - оно выглядит как подпись главного героя. Словно сам он расписывается во всем сделанном. Давно уже в сериалах титры, открывающие серии, выделяются в особый жанр искусства. В "Плевако" они обращают на себя внимание в первую очередь.

Как фишка сериала авторами придуман такой ход, как танец Плевако: Безруков танцует каждый раз, когда его герой - адвокат - выигрывает дело. И этот прием находит путь к сердцу зрителя.

Монументальные декорации, дорогие наряды - в проект вложено много средств. Подчеркнем, что продюсер Алексей Учитель дебютант: впервые делает сериал. Но ранее он снимал крупные исторические картины, достаточно вспомнить "Матильду".

С сериалом "Столыпин" "Плевако" роднит и идеология. И в одном, и в другом проекте действуют революционные кружки. В "Столыпине" в первой же серии взрывается бомба - на министра иностранных дел Петра Аркадьевича Столыпина (в этой роли Александр Устюгов), приехавшего в Санкт-Петербург на работу, совершается покушение. В "Плевако" участница революционной ячейки стреляет в царя, и это шестое покушение на монарха. В обоих сериалах люди, которые расшатали общественные устои, показаны неприглядно - так, чтобы вызвать неприятие и отторжение у зрителя. Зато подчеркивается, как много сделали герои для того, чтобы усовершенствовать общество и принести пользу Отечеству.

Прямая речь

Сергей Безруков: