Егор Корешков снимет дебютный короткометражный фильм в Екатеринбурге

Актер Егор Корешков снимет свой дебютный короткометражный фильм "Яма" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии, которая займется производством картины.

Корешков известен по фильмам "Горько!", "Отель Элеон" и другим.

"Яма" рассказывает историю пожилого трубача Олега. Он застрял в рутине оркестровой ямы и собственных неудач и вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. <…> С драмой "Яма" известный актер Егор Корешков <…> дебютирует как режиссер и сценарист, ранее он сотрудничал со Свердловской киностудией как актер в криминальной трагикомедии "Сломя голову", драме "Сын мой" и как куратор актерской лаборатории III Фестиваля дебютных фильмов "Одна шестая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что съемки пройдут до середины ноября, завершится работа над фильмом в 2025 году.

Как отметил Корешков, история фильма "родилась" в Екатеринбурге, откуда он родом. Поэтому и съемки решено было организовать на Урале.

"Мои родители окончили консерваторию. Я с детства много времени проводил среди классических музыкантов", - приводит его слова пресс-служба киностудии.

В качестве локаций будут использованы Театр музыкальной комедии, Свердловская киностудия и другие объекты. В создании картины примут участие актеры из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Главную роль трубача сыграет актер Театра драмы Борис Горнштейн.