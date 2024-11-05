Фильм «Главный русист планеты» покажут в 21 стране мира

В Москве представили фильм "Главный русист планеты" о Людмиле Вербицкой, которая была первой женщиной-ректором Санкт-Петербургского госуниверситета и возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы. За рубежом его можно будет посмотреть на трех языках - английском, китайском и испанском.

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Музыка к фильму написана итальянским композитором Луиджи Тонэтом. Он подчеркнул, что "безумно горд и счастлив тем, что создал музыкальное сопровождение к фильму, главной героиней которого является такая мощная личность, как Людмила Вербицкая".

Как сообщает сайт "Русский мир", показ фильма запланирован в 33 Русских центрах и в 21 стране мира. Увидят его и зрители телеканала Союзного государства России и Беларуси "БелРос", телеканала "Русский мир" и Национального образовательного телеканала "Просвещение".

Премьера состоялась на На XVI Ассамблее Русского мира.

Справка "РГ"

В этом году исполнится пять лет со дня смерти Людмилы Вербицкой. В основе сюжета фильма - ее профессиональный путь от лаборантки и аспирантки до профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филфака, а затем до ректора крупнейшего вуза страны.