В кинотеатре «Салют» организуют спецпоказ фильма «Кандинский и его муза»

В кинотеатре «Салют» Москино 13 ноября в 19:30 состоится показ фильма «Кандинский и его муза». Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

© кадр из фильма

Зрители увидят биографическую драму, посвященную жизни, любви и творчеству великого русского художника. В центре сюжета отношения Василия Кандинского и его музы Габриэль Мюнтер. В то время как художник получил мировую известность и финансовое признание, его возлюбленная вынуждена была находиться в тени мастера.

Отмечается, что показ пройдет на немецком языке с русскими субтитрами. Картину представит искусствовед Алина Корень.

Напомним, что кинотеатр «Салют» в Академическом районе находится по адресу: улица Кедрова, дом 14, корпус 3.