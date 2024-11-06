Чего ждать от российско-китайского кино

По поручению президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина готовится меморандум о совместном российско-китайском кинопроизводстве. Это важная страница в киноистории нашей страны. И вот почему.

Как ни крути, а рынок Поднебесной, в том числе и кинорынок, — привлекателен для всех. До недавнего времени китайские зрители с удовольствием смотрели голливудские блокбастеры, комедии и мелодрамы. Однако за последние годы картина несколько изменилась. По итогам 2023 года в списке 10 самых кассовых фильмов Китая не оказалось ни одного американского. Если ранее этот факт связали бы с пандемией и обострением отношений между КНР и США, то сейчас эксперты называют причиной рост качества отечественного (китайского) кино и попадание в запрос зрителей. Доказательство тому: китайские фильмы по сборам в мировом бокс-офисе успешно соперничают с американскими.

И российской киноиндустрии надо этим воспользоваться, ведь масштабы зрительской аудитории в Китае воодушевляют. К успеху там у нас есть реальные предпосылки: за первые полгода 2024-го Китай стал лидером по кассовым сборам российского кино за рубежом. Наши фильмы заработали в прокате КНР 1,8 миллиона долларов. Для проката иностранного кино в Китае введена особая квота в несколько десятков лент в год. О первых результатах киносотрудничества между Китаем и Россией можно говорить уже сейчас. Лента «Красный шелк» российского режиссера Андрея Волгина, которая выходит в прокат в феврале, нашла китайских сопродюсеров и будет демонстрироваться в Поднебесной как местная, вне квоты. Ведущие роли в приключенческом экшене исполнили Милош Бикович, Гоша Куценко и актриса Фэйя Цзоу. Сюжет фильма тоже связан с Китаем: шпионская драма разворачивается в 1927 году, а местом действия становится поезд, в котором перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая.

Однако в китайской киноиндустрии есть свои правила и табу. Например, никакой чрезмерной натуралистичности и «обнаженки». Китайские авторы придерживаются ограничений сами, а зарубежные прокатчики перемонтируют ленты, сокращая или переснимая фрагменты. Так, в «Титанике» (1997) в сцене, где Джек рисует Роуз, ее грудь не показана. А в «Пиратах Карибского моря: На краю света» (2007) вырезали целого персонажа, который стереотипно изображал китайца.

Кстати, у России с Китаем уже есть совместные ленты. Это российско-китайская мелодрама «Песня Линшуй» (2018) о любви китайского юноши и советской студентки. Комедия «Как я стал русским» (2018) про старания китайского жениха понравиться русскому отцу невесты. Фэнтези с Джеки Чаном «Тайна печати дракона» (2019) об ученом, составляющем карту Дальнего Востока России. А первым иностранным постпандемийным проектом, снятым в Шанхае, стала лента «Ненормальный» (2024) Ильи Маланина про мальчика-пианиста с особенностями.

Каким будет российско-китайское сотрудничество по новым правилам, еще предстоит узнать. Благо кинематографии обеих стран активно развиваются и выходят на все новые уровни. А пока стоит отметить, что КНР стала первой страной, официально подтвердившей участие в создании Евразийской академии кинематографических искусств и проведении Открытой Евразийской кинопремии по инициативе России. Ждем этого события уже в следующем году.

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