Сериал «Гудбай» перевели на английский язык

Комедийный сериал "Гудбай" с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена уже переведен на английский язык, его могут посмотреть в США. Об этом сообщила директор канала ТНТ Тина Канделаки на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".

© кадр из фильма

"Можно переводить на английский, мы это делаем. И, конечно, точно так же, как они у нас, мы тоже пытаемся благодаря технологиям размещаться. Но моя глубокая уверенность заключается в том, что они за нами наблюдают гораздо пристальнее, чем нам кажется. И есть ряд людей, которые всегда находятся в зоне тотального внимания наших так называемых партнеров", - ответила она на вопрос ведущего, будет ли сериал переведен на английский язык и показан в Америке.

По словам Канделаки, сегодня нужно создавать контент, который не оставит безучастным никого.

"Понятно, что есть очень многие американские СМИ, где на правах рекламы, это не секрет, можно спокойно размещаться и всех дергать за пятки", - добавила она.

Сериал "Гудбай" вышел на телеканале ТНТ 28 октября. Это совместный проект телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, режиссером которого выступил Евгений Невский ("Этерна: часть первая", "В спорте только девушки").

По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день он теряет документы, но находит нового друга - настоящего русского патриота. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. Тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.