В Калининграде закончились съемки фильма «Вальс со смертью»

В Калининграде завершились съёмки заключительных сцен фильма «Вальс со смертью». Сюжет ленты основан на реальной истории балерины, которая выжила в нацистском концлагере, будучи ребёнком. О работе над картиной рассказали авторы — команда «12 Канала» Омского областного телевидения.

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«Вальс со смертью»

В основу сценария легли документы из архива УФСБ России по Омской области. Девочку, которая стала прототипом главной героини, во время войны угнали в Кёнигсберг из Смоленска. В 1944-1945 годах она выживала в концлагере Штуттгоф, где видела и испытала на себе зверства нацистов.

«Любовь к жизни и внутренняя сила, которую она в себе воспитывала, помогли ей справиться со всеми нечеловеческими условиями военного времени», — говорится в релизе.

В фильме покажут не только лагерные эпизоды. Зрители узнают и о том, как сложилась жизнь героини после освобождения. В Калининграде снимали сцены послевоенных 1960-х. Над основными эпизодами, связанными с военными действиями 1943-1944 годов, команда работала в Омске.

Штуттгоф — нацистский концлагерь, созданный в 1939 году на территории оккупированной Польши. За годы войны в него попали около 110 тысяч заключённых. Около половины из них погибли. Кроме медицинских экспериментов, Штутгоф известен производством мыла из человеческих останков.

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Режиссёром-постановщиком ленты стал Андрей Кириллов. О судьбах узников концлагерей он рассказывал и в других фильмах. Кинематографист работал над «Несломленным»16+ — документальной биографией Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, погибшего в Маутхаузене (Австрия).

«В отличие от наших прежних проектов, в этом фильме мы постарались использовать максимальное количество натурных съёмок. В Калининграде я выбрал три локации: мол в Балтийске, Филинскую бухту и Советск. К сожалению, погода внесла свои коррективы: на море начался сезон штормов, поэтому от одной локации пришлось отказаться», — объяснил Кириллов.

Главную героиню «Вальса со смертью» сыграла 29-летняя Анна Сотникова из Омского «Пятого театра». Это первая работа актрисы на большом экране. Девушка призналась, что раньше в Калининграде не бывала, но посмотреть на город мечтала.

По мнению артистки, выживать в нечеловеческих условиях её героине помогала любовь к искусству, а восстановить справедливость — следователь, который после войны занимался поисками нацистских преступников.

Роль ищейки исполнил известный советский и российский актёр Евгений Сидихин. Зрители могут знать его по «Каникулам президента»18+ и «Бандитскому Петербургу»18+.

Не исключено, что в работе над образом актёру помогал личный опыт — в 80-е он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Военных и разведчиков Сидихин играл немало — например, в фильме «Три дня до весны»12+ он исполнил роль начальника НКВД Ленинграда Зимина.

Актёр признался, что участие в съёмках «Вальса со смертью» стало для него большой гордостью:

«Это замечательно, что ребята позвали меня в такой проект».

Съёмки фильма поддержали «Волонтёры Победы» и Президентский фонд культурных инициатив. В Калининграде с командой работала региональная кинокомиссия, которая помогла договориться муниципалитетами и «специальными территориями, на которых установлены дополнительные меры безопасности».

Спецпоказы «Вальса со смертью» пройдут в Омске, Калининграде и Москве. Премьера фильма запланирована на май 2025 года.

В Советске из-за «Вальса со смертью» 3 ноября перекрывали движение по нескольким улицам.