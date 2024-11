Дженна Ортега и Барри Кеоган сыграют в фильме музыканта The Weeknd

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега и ирландский актёр Барри Кеоган («Солтберн», «Дюнкерк») присоединились к актёрскому составу фильма Hurry Up Tomorrow от музыканта The Weeknd — это станет дебютом легенды хип-хопа в большом кино.

Картина называется так же, как и последний альбом The Weeknd: после него музыкант планировал закончить карьеру под этим псевдонимом. Фильм Hurry Up Tomorrow станет продолжением альбома, хотя также получит саундтрек The Weeknd. Музыкант также сыграет одну из главных ролей.

Прокатом фильма занимается компания Lionsgate, которая официально показывает свои ленты в российских кинотеатрах. Когда картину The Weeknd можно будет увидеть на большом экране, пока неизвестно.