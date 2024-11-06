В прокат выходит семейная анимационная  комедия «Бернард: миссия Марс»

Уже завтра на больших экранах появится мультфильм «Бернард: миссия Марс» для всей семьи, который заставит не только понервничать, но и посмеяться от души.

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Напомним, что впервые герой в виде медведя появился около десяти лет назад. Тогда путешествия белого неуклюжего зверенка взорвали телеэкраны. Бернард обожал смотреть и исследовать мир. Сериал растянули на целых шесть сезонов. Он имел оглушительный успех. А на этот раз создатели решили сделать полнометражный фильм про веселого медведя.

В семейной анимации герой Бернард доказывает своим друзьям, которые такие же спецагенты, что тоже чего-то стоит. Ему предстоит проникнуть на корабль, попасть на Марс и встретиться с монстром. Эту секретную миссию медведю удается сделать не с первого раза. Но все-таки благодаря своим необычным методам Бернарду удается поймать злодея, который оказывается не таким уж и кровожадным. Зверята объединяются и теперь уже вместе продолжают спасть Вселенную. Но, как и положено косолапому герою, не все идет так гладко, как хотелось бы.

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Режиссером картину выступил Чао Ванг. Дистрибьютор проекта – кинопрокатная компания «Наше кино».