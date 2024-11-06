«Кризис идей!»: Дочь Тихонова осудила Эрнста за ремейк про Штирлица

Дочь актера Вячеслава Тихонова, исполнившего главную роль в фильме «Семнадцать мгновений весны», Анна Тихонова выступила против использования образа ее отца для съемок продолжения истории Штирлица. Она заявила НСН, что представители Первого канала не обсуждали с ней этот вопрос.

Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, рассказал гендиректор канала Константин Эрнст. Образ Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Дочь актера рассказала, что около года назад с ней связывался режиссер Артем Чащихин-Тоидзе, однако тогда Анна ответила отказом.

«Никто из представителей Первого канала со мной не связывался по поводу продолжения истории про Штирлица. Со мной год назад разговаривал режиссер Тоидзе, который, вероятно, будет делать этот проект. Тогда он говорил о своих намерениях. Больше никаких разговоров не было. Я его намерений не поддержала», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, использование образа актеров в некачественной рекламе оскверняет их память.

«Использование дипфейков в какой-то некачественной рекламе, конечно, уж простите, оскверняет память актеров. На моей памяти нет достойных ремейков советского кино. Вячеслав Васильевич относился очень скрупулезно к выбору ролей. И, конечно же, я не представляю, что он мог бы согласиться сниматься в роли Штирлица у кого-то, кроме Татьяны Лиозновой (режиссер «Семнадцать мгновений весны» - прим. НСН)», - отметила Тихонова.

Она выразила мнение, что в России наблюдается кризис идей, раз киноделы так активно переснимают советские фильмы.

«То, что Энрст не нашел нового актера на роль Штирлица, не значит, что в России кризис актеров, абсолютно нет. Однако у нас есть кризис драматургии, кризис идей. Если столько снимается ремейков, значит, нет новых идей. Может быть, это продюсерский кризис», - заключила Тихонова.

Ранее дочь Юлиана Семенова Ольга рассказала о планируемых съемках сериала о подвигах Штирлица. Над сценарием проекта работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе.