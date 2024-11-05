Сериал «Альф» хотят перезапустить, но не могут даже отреставрировать

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Популярный американский комедийный сериал «Альф» уже несколько раз хотели перезапустить и придать ему продолжение, но при этом не могут даже отреставрировать 4 классических сезона.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Съёмки полнометражного фильма о пришельце Альфе закончились в 1996 году. Но разговоры о проекте не умолкают до сих пор.

В августе 2012 года было объявлено, что Sony Pictures Animation приобрела права на фильм об Альфе и готовит художественный фильм с Альфом, нарисованным посредством компьютерной анимации. Продюсировать фильм должен был продюсер «Смурфиков» Джордан Кернер вместе с Томом Патчеттом и Полом Фаско. Проект не был осуществлён.

В августе 2018 года студия Warner Bros. объявила о решении перезапустить сериал. Новый сериал должен был стать прямым продолжением оригинального. По сюжету инопланетянин Альф возвращается на Землю, в этот раз он попадёт уже абсолютно в другую американскую семью среднего класса и будет адаптироваться к современным реалиям. Сценарий вновь разрабатывали Пол Фаско и Том Патчетт, занимавшиеся оригинальным шоу. Проект не был осуществлён.

В январе 2024 года американская телекомпания NBC заявила, что планирует перезапустить легендарный комедийный сериал об инопланетянине по имени Альф. Адаптацией сиквела якобы должен был заняться продюсер Джордан Кернер. Но всё снова заглохло.

А главное — несмотря на то, что сегодня множество старых фильмов и сериалов восстанавливают с помощью нейросетей для улучшения качества картинки и детализации, никто даже не намекнул на то, что будут похожим образом пытаться восстановить и улучшить все серии «Альфа».

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