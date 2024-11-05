Проверенная классика и новинки анимации, которые стоит посмотреть

Осень — время уютных вечеров за просмотром любимых фильмов и мультфильмов. 31 октября в прокат вышла анимационная картина «Диплодочек и волшебные миры», которая расскажет зрителям яркую и захватывающую историю про путешествия динозавра.

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Решили вспомнить детство и погрузиться в мир волшебных фантазий. Собрали подборку мультфильмов: от проверенной классики до новинок анимации, которые заставят вас улыбнуться и поверить в чудеса.

Диплодочек и волшебные миры (2024)

«Диплодочек и волшебные миры» — яркая новинка 2024 года для всей семьи. По сюжету маленький любопытный динозаврик живет в скучном доисторическом болоте и мечтает о захватывающих приключениях. Но Диплодочек — не простой динозавр, он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Тед решает отойти от старомодных сюжетов и, взяв в руку ластик, начинает стирать джунгли — дом Диплодочка. Динозаврик, спасаясь от смертельной опасности, выпрыгивает из комикса. Так начинается большое и удивительное приключение по волшебным мирам, о котором он так сильно мечтал.

Эмма в мире лам (2024)

Еще одна новинка 2024 года про захватывающие приключения. Главная героиня Эмма живет в необычном мире удивительных лам, которые являются для нее семьей. В какой-то момент девочка задается вопросом о своем происхождении, потому что начинает чувствовать себя «не такой, как все». Единственный способ найти ответы на волнующие Эмму вопросы — отправиться в захватывающее путешествие, которые поможет ей приблизиться к разгадке своего происхождения и найти новых друзей.

Гадкий я 4 (2024)

Грю, ставший отцом и агентом Анти-Злодейской лиги, сталкивается с новой угрозой — своим бывшим однокурсником Ле Малем, который сбегает из тюрьмы и хочет отомстить. Персонаж вместе с Люси и девочками вынужден бежать из города. В новой части франшизы в семье Грю пополнение: у него родился сын Грю-младший, любимое занятие которого — мучить отца. Поэтому теперь помимо противостояния злодеям бывший злодей вынужден справляться и со сложностями семейной жизни. Чтобы преодолеть все трудности и выйти сухим из воды Грю заключает необычное соглашение с соседкой, которая узнала его тайну и хочет ограбить злодейскую Академию.

Головоломка 2 (2024)

Райли, повзрослевшая и окруженная новыми друзьями, пытается найти свое место в мире, но пубертатный период вносит свои коррективы. Ее внутренний мир, управляемый Радостью, Печалью и другими эмоциями, сталкивается с новыми героями: Завистью, Стыдом, Скукой и Тревожностью. Последняя, как главный антагонист, стремится захватить управление головным отделом, заполняя мысли Райли страхами и сомнениями. Девочка оказывается перед сложным выбором: остаться верной себе и своим друзьям или поддаться давлению и «победить» в конкуренции, основанной на зависти и страхе.

Зверопой (2016)

Коала Бастер, владелец театра на грани закрытия, организовывает песенный конкурс, чтобы вернуть былую славу. Среди участников: свинья Розита, мечтающая вернуться на сцену, дикобраз Аш, стремящаяся к сольной карьере, горилла Джонни, бегущий от прошлого, и слониха Мина, скрывающая свой чудесный голос от мира. Каждый из них надеется на победу, но не стоит забывать: чтобы выиграть, важно найти собственную мелодию. Вместе они встают на защиту театра, в процессе раскрывая свои таланты.

Лоракс (2012)

Тэд, живущий в искусственном городе, влюблен в Одри, которая мечтает увидеть настоящее дерево. Бабушка рассказывает Тэду о былом мире, где росли деревья, и о Лораксе, их защитнике. Тэд отправляется на поиски Лоракса, потому что хочет восстановить природу. На пути к своей цели герой сталкивается со всевозможными сложностями, в том числе противостоянием мэра города, который больше всего боится потерять свой бизнес по продаже искусственного воздуха.

Ральф (2012)

Ральф, злодей из восьмибитной игры, устал от роли второго плана и мечтает стать героем, который всех спасает. Он отправляется в путешествие по другим играм, чтобы доказать, что он способен на большее, чем разрушения. В своем приключении Ральф встречает героиню игры «Долг героя» — Калхун, и Ванилопу, чье существование неожиданно оказывается под угрозой. Ральф намерен доказать, что и злодей может стать героем, если в нем есть доброе начало.