Пятые и шестые «Мстители»: что известно

В 2026 и 2027 годах фанатов кинокомиксов Marvel ждут два масштабных кроссовера — пятая и шестая части «Мстителей». Фильмы «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» закроют Сагу Мультивселенной — глобальный сюжет, который студия Marvel развивает с 2019 года. «Лента.ру» рассказывает, кто станет соперником Мстителей, какие персонажи вернутся на экран и каким может быть сюжет «Судного дня» и «Секретный войн».

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Дата выхода

Изначально пятый фильм о Мстителях «Капитана Америки», очередного перезапуска «Фантастической четверки» и других проектов студии.

Летом 2023-го пятую часть перенесли на год вперед. Релиз шестого фильма сначала тоже подвинули на 2026 год, а позже и вовсе отложили до 2027-го.

Ожидается, что «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в прокат 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года

Обратите внимание, что эти даты не окончательные, и премьеру «Мстителей» могут снова перенести.

Премьера может состояться как позже, так и раньше заявленного срока. Такое произошло, например, с «Дэдпулом и Росомахой» — кинокомикс должен был выйти 8 ноября 2024-го, но добрался до аудитории на три месяца раньше.

Сюжет

Ленты «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday) и «Мстители: Секретные войны» (Avengers: Secret Wars) Джоша Бролина. Новая глава КВМ стартовала в 2019 году — ее открыл фильм «Черная вдова». Центральный сюжет Саги Мультивселенной — путешествие по альтернативным мирам и появление новых версий уже знакомых персонажей.

Детали сюжета обеих частей пока держатся в секрете. Единственное, что Роберта Дауни-младшего.

Кто такой Доктор Дум Виктор фон Дум, также известный как Доктор Дум — культовый суперзлодей из комиксов Marvel, который управляет страной под названием Латверия. Дум — гениальный ученый, который к тому же прекрасно владеет магией. По комиксам Доктор Дум — один из главных соперников Фантастической четверки. Возможно, первое появление этого персонажа состоится именно в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги».

В сети много теорий о том, каким будет сюжет новых «Мстителей».

Фанаты предполагают, что Доктор Дум создаст Мир Битв (реальность, в которой соединятся все известные измерения) и провозгласит себя его правителем. В новой реальности разные версии одного и того же персонажа смогут существовать одновременно — похожим образом работает Пустота, которую показали в сериале «Локи» и фильме «Дэдпул и Росомаха».

Другая теория гласит, что новые фильмы сконцентрируются на сражении двух миров: Земли 616, где живут Мстители, и Земли 10005, где живут мутанты, — в том числе Росомаха, Дэдпул и Люди Икс.

В сети также предполагают, что события «Секретных войн» приведут к мягкой перезагрузке киновселенной Marvel

Благодаря этому студия сможет воскресить ушедших героев и даже пригласить на их роли новых актеров.

Актерский состав

Пока неизвестно, кто из героев Marvel появится в новых «Мстителях». В «Судном дне» могут показать в два раза больше персонажей, чем в «Мстителях: Финал» — самом масштабном фильме Marvel на данный момент.

Больше 60 персонажей может появиться в фильме «Мстители: Судный день»

По слухам, в «Судном дне» у всех основных персонажей будет равное экранное время — герои будут действовать как единая команда без явных лидеров.

Главный злодей

Изначально пятый фильм назывался «Мстители: Династия Канга» и должен был рассказывать о противостоянии супергероев и Канга Завоевателя.

Кто такой Канг Завоеватель Канг — гениальный ученый, который научился перемещаться по Мультивселенной и теперь стремится подчинить ее себе. Он обладает множеством альтернативных вариантов — многие версии злодея входят в Совет Кангов (Совет появлялся в финале фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»). Персонаж дебютировал в КВМ в первом сезоне сериала «Локи» — там показали версию Канга, известную как «Тот, кто остается». В продолжении шоу зрители увидели еще одну ипостась Канга — наивного ученого Виктора Таймли.

Однако Канг так и не стал главным злодеем Саги Мультивленной. Весной 2023 года бывшая девушка обвинила актера Джонатана Мейджорса, который играет Завоевателя, в домашнем насилии. Суд признал актера виновным, а Marvel лишила его роли.

Имя нового соперника Мстителей стало известно летом 2024 года — личность злодея раскрыли на Comic-Con в Сан-Диего.

Главным злодеем пятых и шестых «Мстителей» станет Доктор Дум. Сыграет его Роберт Дауни-младший

Актер, известный поклонникам КВМ по роли Железного человека, вернется в киновселенную впервые с 2019 года.

Создатели фильма Тони Старка — его заявляют как нового самостоятельного персонажа.

Дума в пятых «Мстителях» станет Алая ведьма (Элизабет Олсен) — инсайдеры предполагают, что у Дума и Ванды Максимофф будет роман.

Новые герои

Летом 2024 года глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, что в «Судном дне» и «Секретных войнах» точно появятся две супергеройские команды.

В пятых и шестых «Мстителях» появится команда Громовержцев и Фантастическая четверка

Фильм «Громовержцы*» про команду антигероев выйдет в прокат в мае 2025-го, а «Фантастическая четверка: Первые шаги» увидит свет три месяца спустя.

Команда Громовержцев

Джеймс «Баки» Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн);

Эйва Старр / Призрак (Ханна Джон-Кеймен);

Джон Уокер / Агент США (Уайатт Рассел);

Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью);

Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор);

Антония Дрейкова / Таскмастер (Ольга Куриленко).

Кстати, согласно одной из теорий, Громовержцы — не окончательное название этой команды, на что указывает звездочка в названии фильма. В сети предполагают, что пятерка антигероев в итоге будет называться Новые Мстители.

Фантастическая четверка

Рид Ричардс / Мистер Фантастик (Педро Паскаль);

Сьюзан Шторм / Женщина-невидимка (Ванесса Кирби);

Джонни Шторм / Человек-факел (Джозеф Куинн);

Бен Гримм / Существо (Эбон Мосс-Бакрак).

Старые герои

Пока неизвестно, кто из героев предыдущих фильмов Marvel вернется в «Судном дне» и «Секретных войнах» — Кевин Файги официально подтвердил только появление Фантастической четверки и Громовержцев.

По слухам, в фильмах появится много знакомых персонажей — причем сразу в нескольких вариациях.

Какие персонажи могут вернуться в новых «Мстителях»

Питер Паркер / Человек-паук (Том Холланд);

альтернативный Питер Паркер / Человек-паук (Эндрю Гарфилд);

Уэйд Уилсон / Дэдпул (Райан Рейнольдс);

Логан / Росомаха (Хью Джекман);

Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел (Бри Ларсон);

Моника Рамбо (Тейона Паррис);

Камала Хан / Мисс Марвел (Иман Веллани);

Ванда Максимофф / Алая ведьма (Элизабет Олсен);

Вонг (Бенедикт Вонг);

Шан-Чи (Симу Лю);

Сэм Уилсон / Капитан Америка (Энтони Маки);

Джеймс «Роуди» Роудс / Воитель (Дон Чидл);

Рири Уильямс / Железное сердце (Доминик Торн);

Дженнифер Уолтерс / Женщина-Халк (Татьяна Маслани);

Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд);

Питер Квилл / Звездный лорд (Крис Прэтт) и другие Стражи Галактики.

Скорее всего, в новых фильмах к своим ролям вернутся и супергерои из оригинальной команды Мстителей — Джереми Реннер), Крис Хемсворт) и Марк Руффало). Можно Бенедикт Камбербетч).

Создатели и производство

Изначально снимать дилогию должен был Дестин Дэниел Креттон — автор фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Позже Креттон отказался от должности режиссера новых «Мстителей» — ожидается, что вместо этого он снимет четвертого «Человека-паука».

По слухам, на пост режиссера также Сэм Рэйми (трилогия о Человеке-пауке Тоби Магуайра) и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»).

В итоге режиссерами «Судного дня» и «Секретных войн» Джо Руссо (хотя в 2022 году Кевин Файги расстроил поклонников Marvel заявлением, что этого не произойдет).

Пятых и шестых «Мстителей» снимут братья Руссо — авторы фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал»

За сценарий «Судного дня» и «Секретных войн» будет отвечать Стивен МакФили: он работал над предыдущими частями «Мстителей» вместе с братьями Руссо.

Пока неизвестно, когда именно стартует производство новых «Мстителей». Актер Бенедикт Камбербэтч, который играет Доктора Стрэнджа в фильмах Marvel, рассказал, что съемки «Судного дня» запланированы на 2025 год — более точной информации в сети нет.