Что известно о фильме с Юрой Борисовым в роли Пушкина

В феврале 2025 года в российский прокат выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли с Дантесом. Великого русского поэта на экране воплотит Юра Борисов. «Лента.ру» раскрывает дату фильма и его актерский состав, а также объясняет, чем «Пророк» будет отличаться от других байопиков.

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Главное о фильме

Страна: Россия

Жанр: биографическая драма, мюзикл

Режиссер: Феликс Умаров

Производство: кинокомпании «Централ Партнершип», «Кинослово» и «ТриТэ»

Когда выйдет: зима 2025 года

В главных ролях: Юра Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский и другие

Дата выхода

Изначально фильм о жизни Александра Пушкина должен был выйти в прокат в 2024 году. В конце 2023-го картину представили на Дне «Централ Партнершип» — тогда же дату релиза перенесли на год вперед. Новую дату выхода подтвердили в тизер-трейлере «Пророка», который увидел свет 11 марта 2024 года.

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоится 14 февраля 2025 года

Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип». Кстати, она уже Вадим Верещагин назвал фильм «Пророк» одним из крутейших проектов кинокомпании.

По данным «Кинопоиска», выхода сериала ждут почти 13 тысяч человек.

Сюжет

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» расскажет о жизни великого российского поэта. Повествование начинается во времена учебы Пушкина (юного поэта играет Кай Гетц) в Царскосельском лицее и завершается роковой дуэлью. Зрители также увидят, как Пушкин (Юра Борисов) познакомился со своей будущей женой Натальей Гончаровой (Алена Долголенко).

Интересно, что «Пророк» не будет байопиком в классическом понимании этого слова. События из жизни Пушкина будут переплетаться с музыкальными и танцевальными номерами.

«Пророк» — это музыкально-биографический фильм, вдохновением для которого послужил мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Продюсер Петр Ануров заявил, что песни, которые прозвучат в картине, могут стать настоящими хитами.

Создатели

Режиссером «Пророка» стал Феликс Умаров, для которого это Иваном Янковским и снимал короткометражку «Эдем».

Сценарий фильма создали Василий Зоркий и Андрей Курганов. Зоркий написал и снял одну из новелл в комедии «Елки 8» («Как в Лапландии»), а Курганов работал над сериалами «Мертвая земля» и «Хэдшот».

Оператором проекта выступил Михаил Хасая («Трезвый водитель», «Притяжение»). Кстати, Хасая Анны Карениной» от Netflix, производство которой заморозили в 2022-м.

Хореографом проекта выступил Олег Глушков — именно он отвечал за танцевальные номера в фильме «Лед» и пластику героев в недавнем «Мастере и Маргарите».

Производство

Первые новости о байопике Пушкина появились летом 2022 года. Тогда фильм представили на питчинге Фонда кино, а уже зимой 2022-го картина получила поддержку Фонда.

Интересно, что на ранних этапах производства фильм назывался просто «Пророк» — подзаголовок «История Александра Пушкина» появился только в середине 2023-го.

Съемки картины Санкт-Петербургом). В начале сентября съемочная группа на несколько дней переместилась в столичный «Мосфильм». Большую часть картины снимали в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Съемочный процесс проходил в исторических локациях Санкт-Петербурга, связанных с жизнью Александра Пушкина, — некоторые места впервые открыли доступ для кинематографистов.

Где снимали фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Дом архитектора;

музей-квартира семьи Бенуа;

Академия художеств имени Ильи Репина;

Библиотека Бестужевских курсов;

Розовый павильон в Павловском парке;

усадьба Знаменка;

Юсуповский, Строгановский и Мраморный дворцы;

Госархив ВМФ;

двор Государственной академической капеллы;

Дворцовые конюшни в Петергофе.

Также съемки прошли в пушкинском музее-заповеднике «Михайловское» и мемориальном музее-квартире поэта. Сцену дуэли между Пушкиным и Дантесом снимали в Санкт-Петербурге в конце декабря, а весь съемочный процесс завершился в феврале 2024-го.

Первый тизер-трейлер «Пророка» увидел свет 11 марта 2024 года. В видеоролике Юра Борисов в образе Александра Пушкина читал одно из самых известных стихотворений поэта — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Полноценный трейлер проекта появился на YouTube-канале Central Partnership в октябре 2024 года.

Актерский состав

В 2023 году стало известно, что роль великого российского поэта досталась Юре Борисову. Кстати, актер признался, что во время съемок он постоянно общался с Пушкиным во сне, но так и не смог объяснить поэту, что такое фильм и «почему сейчас все называют его именем».

Юную версию Пушкина на экране воплотил Кай Гетц — в фильме «Гром: Трудное детство» он играл маленького Игоря Грома.

Роль императора Николая I досталась Евгению Шварцу. Это не первый раз, когда Шварц воплощает на экране исторических личностей. До этого он играл Петра III в фильме «Императрицы» с Юлией Пересильд, а также князя Феликса Юсупова в «Караморе» Данилы Козловского.

Какие актеры сыграют в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

Юра Борисов («Анора») — Александр Пушкин;

Кай Гетц («Гром: Трудное детство») — Александр Пушкин в лицейские годы;

Алена Долголенко («Легенды "Орленка"») — Наталья Гончарова, возлюбленная Пушкина, которая стала его женой;

Роман Васильев («Контейнер») — Константин Данзас, лицейский друг Пушкина и его секундант на дуэли с Дантесом;

Влад Фельдман («Молодой человек») — Константин Данзас в лицейские годы;

Илья Виногорский («Цикады») — Иван Пущин, лицейский друг Пушкина, декабрист;

Егор Мокренко («Телохранители») — Иван Пущин в лицейские годы;

Анна Чиповская («Хоккейные папы») — Елизавета Воронцова, графиня, некоторое время была любовным интересом Пушкина;

Илья Любимов («Неадекватные люди») — Василий Жуковский, поэт, ставший наставником Пушкина;

Евгений Шварц («Карамора») — император Николай I;

Мария Давитая (первый фильм в карьере) — Александра Федоровна, супруга Николая I;

Сергей Гилев («Кентавр») — Александр Бенкендорф, глава Третьего отделения, который следил за деятельностью Пушкина;

Флориан Десбьендра («Эмили в Париже») — Жорж Дантес.

В «Пророке» также Владимир Ефремов («Великолепная пятерка»), Никита Сидоров («Конек-Горбунок»), Мария Ковалева («Лихач») и другие. А еще в касте заявлен Иван Злобин («Монастырь»), который должен исполнить роль другого великого поэта — Михаила Лермонтова.

Изначально принять участие в картине Паулина Андреева («Метод»). Ожидалось, что она сыграет княгиню Авдотью Голицыну — хозяйку литературного салона, которой Пушкин посвятил несколько стихотворений. В итоге актриса не появится в «Пророке», а судьба ее героини пока не известна.