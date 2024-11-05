В Голливуде отказались выпускать мюзикл по мотивам «Назад в будущее»

Режиссер Роберт Земекис рассказал, что отказывается снимать продолжение культового фильма «Назад в будущее» из-за расхождений со студией. Об этом сообщает издание Variety.

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По словам постановщика, студия Universal несколько раз интересовалась, не хотел ли он заняться продолжением культовой трилогии. Однако у Земекиса иное видение проекта во вселенной, которое не устраивает продюсеров.

«Я очень хотел бы снять мюзикл по этой франшизе, а не прямое продолжение, четвертую часть. К сожалению, студия этого не понимает, они не видят в этом никакого смысла, поэтому тут я бессилен», — сообщил режиссер.

Ранее стало известно, что еще одна известная фантастическая франшиза получит продолжение.