В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза"

Премьера художественного фильма "Любовь Советского Союза" состоялась в Москве. В широкий прокат картина выйдет 7 ноября, далее восьмисерийную версию покажут в эфире Первого канала.

© кадр из фильма

Режиссерами фильма выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

"Начать сегодняшний вечер я себе позволю словами одного своего, так скажем, прямого родственника: "Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой - и жизнью бы рискнули, чтоб не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули". Картина "Любовь Советского Союза", она о любви", - сказал Высоцкий со сцены.

Перед премьерой создатели фильма запустили в зрительный зал бумажные самолетики.

"Это фильм о любви. И я прошу всех, кто с любовью его делал, отправить свои самолетики в зал, потому что мы уже все это сделали, теперь дело за вами", - сказал со сцены продюсер картины, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "У нас в руках самолетики, потому что фильм похож на самолет. Тяжелый. Разве его можно сдвинуть? Но если он сделан, сделан с сердцем, с душой, с чувством, у него есть собственная подъемная сила. Каждый раз фильм рождается в зрительном зале. Каждый зритель поднимает самолет. Мы хотим сегодня вместе с вами увидеть, полетит наш самолет, не полетит. Нам бы очень хотелось, мы бы очень старались, чтобы это было так", - добавил продюсер Анатолий Максимов.

Роли в фильме исполнили Ангелина Стречина (Галина Коврова, актриса), Роман Васильев (Кирилл Туманов, драматург), Кирилл Кузнецов (Герой Советского Союза Анатолий Ковров, летчик-испытатель), Алена Бабенко (Клавдия, мать Галины) Игорь Петренко (Константин Георгиевич Павловский, генерал армии), Ангелина Поплавская (Таисия Аграновская, актриса), Роман Мадянов (Кононыхин, начальник Главного управления театров), Владимир Виноградов (Арсеньев, главный режиссер театра), Александр Устюгов (Сталин), Софья Эрнст (Любовь Соколова, народная артистка республики) и другие.

Как ранее пояснял ТАСС Эрнст, фильм является вольной интерпретацией реальной истории, которая случилась с несколькими историческими лицами. По его словам, кому-то проект может напомнить историю актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова, некоторые мотивы их взаимоотношений действительно были в фильме использованы.