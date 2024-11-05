Сериал «Преступление и наказание» собрал миллион просмотров за три дня

«Кинопоиск» поделился новыми данными о сериале «Преступление и наказание». Представители сервиса заявили, что шоу уже преодолело отметку в 1 млн просмотров — это произошло спустя три дня после запуска четырёх эпизодов 2 ноября.

Как отметили в онлайн-кинотеатре, «Преступление и наказание» установило рекорд по достижению этого показателя среди сериалов. Таким образом, экранизация знаменитого романа Фёдора Достоевского обошла «Игры» и «Короля и Шута», став одним из самых успешных проектов «Кинопоиска».

«Преступление и наказание» адаптирует роман культового писателя на современный лад и рассказывает историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Финальные шесть серий «Преступления и наказания» выйдут 30 ноября.