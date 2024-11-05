Стартовал сериал «Комитет» о сотрудниках КГБ

На телеканале НТВ 5 ноября стартовал показ нового детективного сериала «Комитет» о буднях сотрудников госбезопасности. В центре сюжета 16-серийной ленты — судьбы трёх героев, агентов КГБ. За 40 лет службы их дружба проходит не одно испытание. При этом зрителям обещают совершенно неожиданный финал.

© кадр из фильма

Во вторник, 5 ноября, на телеканале НТВ состоялась премьера сериала «Комитет» о работе органов госбезопасности. События 16-серийного остросюжетного детектива охватывают период с 1967 по 2005 год.

Действие начинается в Ленинграде. Трое друзей — Дмитрий Васильев, Павел Иванов и Владимир Наумов — познакомились во время службы в Комитете госбезопасности. Сын генерала КГБ Дмитрий готовился к престижной работе за границей, однако из-за небольшой провинности ему поручают рутинную слежку за иностранцами. Пограничник Павел обезвредил опасную банду, после чего его приглашают в Ленинград для охраны высокопоставленных лиц. Владимир после курсов КГБ едет в Северную столицу вслед за любимой женщиной. Его специализация — предотвращение идеологических диверсий и терактов.

Судьбы героев тесно связаны с происходящими в стране переменами. Им придётся стать свидетелями военных преступлений, войны в Афганистане, перестройки, пережить гибель родных и коллег, бандитизм в лихие 90-е. Проходя через многочисленные испытания, Дмитрий, Павел и Владимир всё больше убеждаются, что правильно выбрали свою профессию. Однако их дружба даст трещину, когда одного из них заподозрят в измене Родине.

Съёмки сериала проходили в 2022 году в Санкт-Петербурге и Москве. Режиссёром проекта выступил Михаил Вассербаум («Шеф. Возвращение», «Невский», «Тайны следствия»). Автор сценария — Андрей Тумаркин («Невский», «Шеф», «Первый отдел»). Главные роли исполнили Александр Константинов, Дмитрий Пчела и Максим Митяшин.

Дмитрий Пчела, который исполняет роль Павла Иванова, назвал троицу друзей из сериала «мушкетёрами своего времени». По его словам, они совершают подвиги во имя Родины, но их имена остаются неизвестны.

«Это не просто взгляд на работу сотрудников КГБ, но и история их жизни. История о людях, для которых слово «Родина» было свято и имело сакральное значение», — считает актёр.

Пчела подчеркнул, что авторы проекта много внимания уделяли историческому соответствию, тщательно подбирали костюмы и интерьеры для съёмок.

«Надеюсь, нам удастся погрузить зрителя в атмосферу тех лет», — добавил он.

Александр Константинов, сыгравший Дмитрия Васильева, отметил многогранность своего экранного героя. По сюжету отец Дмитрия тоже служил в КГБ и был категорически против того, чтобы сын пошёл по его стопам. Поэтому молодому человеку приходится изо всех сил доказывать, что работа в спецслужбах — его призвание.

«С одной стороны, Дмитрий делает всё для счастья своей семьи, но с другой — у героя есть долг перед Родиной, который он обязан выполнять и придерживаться определённых правил. Мне невероятно близок этот персонаж. Иногда мне кажется, что все роли, которые я играл, максимально совпадали с моим ощущением и положением в жизни», — отметил Константинов.

Максим Митяшин, исполнивший роль Владимира Наумова, считает, что одним из лейтмотивов сериала стала дружба.