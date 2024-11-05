Фанатов «Гарри Поттера» ждет сериальный перезапуск и Hogwarts Legacy 2

Издание Variety опубликовало материал, посвящённый «Гарри Поттеру». Как рассказали в Warner Bros., будущее франшизы будет ярким как никогда — в ближайшие годы фанатов ждёт полноценный сериальный перезапуск и Hogwarts Legacy 2 — продолжение одноимённой игры от студии Avalanche.

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Более того, будущий экшен по вселенной Мальчика со шрамом каким-то образом свяжут с событиями самого сериала. Учитывая, что шоу перескажет события книг Джоан Роулинг, действие проекта может развернуться в схожих временных рамках — 1990-х годах. В WB не стали делиться подробностями, отметив лишь, что будущая видеоигра ничуть не уступает сериалу по степени возложенных на неё ожиданий.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2026 году вместе с выходом первого сезона. Судя по всему, примерно в это же время состоится выход Hogwarts Legacy 2, которой на момент премьеры будет около трёх лет.