На "Ленфильме" открылась выставка "Мистический Кино-Петербург"

Выставка о пяти картинах с мистической тематикой, которые были созданы на "Ленфильме" в советский период, открылась в пространстве петербургской киностудии, передает корреспондент ТАСС. Помимо знакомства с историей их создания у посетителей также есть редкая возможность посмотреть короткометражную версию фильма Олега Тепцова "Господин оформитель" - киноэскиз к ленте, который был снят в 1986 году.

"Самое интересное, как мне кажется, - это форма подачи, инсталляции. Карточный домик, дизайны отдельных пространств - <…> сама форма уже есть месседж, чтобы люди цеплялись взглядом, начинали останавливаться, смотреть, изучать", - сказал ТАСС куратор Дмитрий Мишенин (арт-группа Doping Pong). Также выставка дает "возможность показать редкие фотографии, сценарии, монтажные листы, вещи, которых касались руки великих режиссеров, артистов", добавил он.

В центре выставки - пять кинолент, созданных на "Ленфильме" с 1982 по 1991 год: "Пиковая дама" Игоря Масленникова (1982), "Первая встреча, последняя встреча" Виталия Мельникова (1987), "Господин оформитель" Олега Тепцова (1986-1988), "Жертва для императора" Розы Орынбасаровой (1991) и "Пьющие кровь" Евгения Татарского (1991). Как отмечают создатели экспозиции, эти фильмы объединяет в первую очередь место действия - "город-загадка, город-мираж, Санкт-Петербург - один из самых мистических городов России, и это не уловка и не попытка создать новый "бренд", а целостный образ, проявившийся в литературе, изобразительном искусстве и кинематографе".

Подарок поклонникам советского кино

Посетители увидят арт-инсталляции и витражи с изображениями киноперсонажей, городские рекламные тумбы, детективную доску и тантамареску, афиши, декорации, костюмы и многое другое. Так, в одном из залов демонстрируются костюмы Марины Влади из "Пьющих кровь", а также полностью реконструированные облачения Платона Андреевича (Виктор Авилов) из "Господина оформителя" и его слуги в исполнении Ивана Краско.

"Главная жемчужина этой выставки - это короткий метр 1986 года режиссера Олега Тепцова "Господин оформитель", которую практически никто не видел, и он будет идти в мини-зале всю выставку в течение полугода", - отметил Мишенин.

По его словам, показ этого киноэскиза "с другими репликами и с другой музыкой Сергея Курехина, которую зритель не услышит в большом метре", станет подарком всем поклонникам советского кино.

Еще одним достижением выставки куратор считает оцифровку ленты "Жертва для императора", который "долгое время был разлучен с кинозрителем". Оригинальная копия была утеряна, один из прокатных вариантов в катушках кинопленки сохранился у режиссера Розы Орынбасаровой.

"Мы оцифровали его с помощью известного [киносообщества] и будем показывать на большом экране. Этот фильм является одним из героев нашей выставки", - рассказал Мишенин. "Конечно, чудо и волшебство, что "Жертва для императора" возвращается в Петербург, на "Ленфильм", - сказала на открытии экспозиции Роза Орынбасарова. По ее словам, этой выставкой кураторам удалось вернуть "ноту, которая отсутствовала очень долгое время".

Экспозиция будет работать до марта 2025 года. В программе ее работы в ноябре и декабре - специальные события и показы фильмов, ставших основой проекта. Выставка создана при поддержке Министерства культуры РФ, одним из партнеров выступил Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга.